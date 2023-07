Es el crossover de moda, tiene 150 CV y ahora también un precio rompedor

En los últimos meses todos los coches han elevado considerablemente sus precios y aunque poco a poco van reduciendo su precio, todavía están en niveles poco lógicos. Gracias a las promociones puntuales algunos son realmente interesantes como es el caso del Kia Sportage durante el mes de julio.

Según ha publicado la propia marca en su página web durante el mes de julio es posible adquirir un Kia Sportage desde tan solo 24.705 €. Para poder disfrutar de esta promoción tan importante se hace necesario financiar con la marca en unas condiciones concretas que deberías consultar en cualquier concesionario.

Kia Sportage | Kia

El nivel de acabado más barato es el Concept. Incluye sin coste extra el climatizador automático dual, faros LED, alerta y asistente de carril involuntario, lector de señales de tráfico, aviso pre-colisión, cuatro elevalunas eléctricos, espejos calefactables, cierre centralizado con mando a distancia, etc.

Otros elementos estándar son el control y limitador de velocidad, sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas, radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto, bluetooth, USB, llantas de aleación de 17 pulgadas, cámara de visión posterior, detector de fatiga, sensor de lluvia, espejo interior fotosensible, etc.

Kia Sportage | Kia

La motorización elegida para esta variante promocionada es de gasolina y tiene etiqueta ambiental 'C'. Se trata del conocido 1.6 TGDI de 150 CV en combinación con una transmisión manual de seis velocidades y la tracción sencilla al eje delantero. Mueve bien el conjunto y no gasta en exceso si no se abusa del acelerador. Es por todo lo mencionado una compra muy interesante.

Nota: Recuerda que las fotos son genéricas y no coinciden con el acabado ofertado

Precio Kia Sportage