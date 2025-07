La berlina del león tiene los días contados: se para la producción del Peugeot 508

A nadie nos gusta las despedidas, pero forman parte de nuestras vidas. Todo lo que empieza tiene un final. Los coches no lo son menos y en esta ocasión tenemos que lamentar que el Peugeot 508 tiene fecha de caducidad. Y es que según informa desde Francia el medio digital llegó a nuestras vidas allá por 2018 y nunca consiguió despegar a nivel comercial. Muestra de ello son las cerca de 200.000 unidades vendidas que ha registrado desde entonces, nada que ver con el anterior estrenado en el año 2011 que batió récords cuando vio su final de producción en la fábrica de Rennes en este caso. Concretamente alcanzó las 560.000 unidades, así que ha pasado algo parecido a lo que vemos con los hijos de muchas leyendas del fútbol: no se acercó ni por asomo al nivel de su progenitor. Y no ha sido por falta de unidades, porque las ha tenido de combustión e híbridas, PHEV incluida y con dos carrocerías.

También hay que recordar que se sometió a un lavado de cara en 2023 que introdujo pocos cambios, entre ellos el adiós al diésel entre sus opciones. Pero ni así pudo cambiar su suerte, y es que en 2024, su último año completo de vida comercial, tan sólo puedo vender 827 unidades. Su diseño deportivo y la propuesta de Peugeot de coquetear con lo premium en acabados y tecnología no hizo tilín a los conductores lo suficiente para lo que costaba. Para haceros una idea, contamos en Centímetros Cúbicos una oferta suya - del Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid para ser más concretos - a cambio de 51.912 €.

Peugeot se centrará en los que se venden

Dicho todo esto, ha seguido los pasos de otros rivales que ha tenido en el mercado en este tiempo: Renault Talismán, Ford Mondeo y Volkswagen Passat entre otros. Asimismo, desde Peugeot han informado que van a enfocar sus inversiones en ampliar la gama de sus "modelos de éxito". Palabras que suenan a unos esfuerzos concentrados en los distintos SUV y en modelos más pequeños pero que se venden muy bien como el Peugeot 208.