Renault revoluciona el mercado híbrido con los nuevos E-Tech de 160 y 200 CV en Symbioz y Espace

Renault lleva tiempo explorando el terreno de la electrificación, pero con estos nuevos motores híbridos E-Tech parece que por fin ha dado en el clavo. El Symbioz y el Espace los estrenan, y lo cierto es que no estamos ante un parche, ni ante un motor de combustión disfrazado de eléctrico. Esto va un paso más allá: es una solución pensada con cabeza y muy bien afinada para el conductor europeo medio.

La fórmula es curiosa: un motor de gasolina, dos eléctricos y una caja de cambios automática sin embrague. Puede sonar enrevesado, pero funciona de forma sorprendentemente fluida. Mientras otros sistemas híbridos parecen diseñados a base de apaños, aquí cada pieza está donde debe, y se nota. El sistema elige por sí solo cómo moverse (eléctrico, híbrido en paralelo, serie, combinado…) sin necesidad de que el conductor se convierta en ingeniero nuclear.

En el caso del Symbioz, el sistema entrega 160 caballos, buscando sobre todo la eficiencia y la suavidad. En el Espace, la cifra sube hasta los 200 CV, lo justo para mover con dignidad a un familiar de siete plazas sin que el conductor se sienta culpable cada vez que pisa el acelerador, y lo más sorprendente: todo eso con consumos homologados de entre 4,6 y 4,9 litros a los 100, y sin trampas.

Renault Espace | Renault

No son deportivos, pero no aburren

Lo primero que notas al conducirlos es que no hay esa brusquedad típica de los híbridos baratos. Aquí el paso de eléctrico a térmico y viceversa se hace sin sobresaltos. No hay tirones, no hay zumbidos molestos ni revoluciones que suben sin que el coche avance. Renault ha conseguido que el sistema trabaje de fondo sin molestar, y eso no es poca cosa.

En ciudad, el sistema permite circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico, lo cual no solo reduce consumos, sino que también aporta una sensación de coche moderno, silencioso y fácil de conducir, y cuando sales a carretera, el motor térmico se incorpora con naturalidad, sin que tengas que anticiparlo ni notar una patada rara en el pedal.

Eso sí, nadie va a confundir estos E-Tech con un Alpine. No son deportivos, pero tampoco son coches blandos o aburridos. El empuje es más que digno, sobre todo si los comparas con otros híbridos de corte urbano. Los adelantamientos no dan miedo, las subidas no se hacen eternas y, en general, puedes viajar con la familia sin sentirte en penitencia por llevar un coche eficiente.

Renault Symbioz | Renault

Fabricación patria y precios realistas

Otro detalle interesante es que estos dos modelos, Symbioz y Espace, se fabrican en España, concretamente en Valladolid y Palencia. Esto, más allá del orgullo nacional, tiene ventajas prácticas: mejor disponibilidad de unidades, recambios más rápidos y, a menudo, un servicio posventa más ágil. En un momento en que muchas marcas dependen de barcos y aduanas, Renault tira de industria local.

En cuanto a precios, tampoco se han vuelto locos. El Espace E-Tech parte desde unos 40.000 euros, mientras que el Symbioz ronda los 27.000, según versiones. No es barato, pero si lo comparas con lo que ofrecen otras marcas por ese dinero (híbridos con menos potencia o eléctricos sin autonomía), la cosa cobra sentido. Además, incluyen un equipamiento razonable desde la versión básica.

En resumen: Renault ha pasado de estar a rebufo de Toyota y compañía, a tener una gama híbrida con personalidad propia. No son los más potentes, ni los más lujosos, pero combinan eficiencia, agrado de conducción y sentido común, y eso, en los tiempos que corren, no es poco. Si lo que buscas es un coche moderno sin complicarte la vida, estos nuevos E-Tech son de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado generalista.