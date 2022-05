El trío de deportivos con cambio manual que no puedes comprar en Europa

Hasta hace no mucho tiempo pensar en un cambio manual no suponía un suspiro de desesperación, siendo normal en cualquier deportivo. Pero hoy en día la cosa ha cambiado mucho, dejando un contexto desolador para los más empedernidos petrolheads, por lo que pensar que los Volkswagen Golf R, Toyota GR Corolla y Subaru BRZ con cambio manual no se pueden adquirir en Europa pero sí en Estados Unidos duele, y mucho.

Y aunque bien es cierto que en este lado del charco aún gozamos de una buena dosis de deportivos con cambio manual, la cosa no está como para que nos priven de estos tres. Así que, aunque sea con mucha envidia sana hacia Estados Unidos, vamos a analizar a estos tres deportivos con cambio manual por los que suspiramos desde aquí.

Volkswagen Golf R

Volkswagen anuncia el precio del nuevo Golf R | Newsspress

Bien es cierto que el Volkswagen Golf R, la variante más potente del compacto alemán, es un viejo conocido por estos lares, pero en Europa no se vende con cambio manual. Y es que curiosamente se ha decidido ofrecer una transmisión que, al menos hasta la fecha, no era tan popular en Estados Unidos como lo es aquí.

Con todo ello, un cliente estadounidense puede disfrutar hoy en día de un Volkswagen Golf R con cambio manual de seis relaciones, lo que se traduce en una conexión más pura con su 2.0 turbo de cuatro cilindros y sus 320 CV.

Toyota GR Corolla

Nuevo Toyota GR Corolla | Toyota

Los rumores apuntaban desde hace tiempo hacia una variante mucho más radical del Toyota Corolla, y ya se ha materializado. Heredando infinidad de elementos del GR Yaris, el GR Corolla se ha convertido en la envidia de todo compacto deportivo que se precie.

Gracias a un sistema de tracción total inteligente denominado GR Four, a un tres cilindros de 261 CV y una caja de cambios manual de seis relaciones de tacto prácticamente perfecto, el Toyota GR Corolla es deseo de muchos en esta parte del mundo.

Subaru BRZ

Subaru BRZ no puedes comprar en Europa | Subaru

Bien es cierto que en Europa disfrutamos del Toyota GR86 que es, grosso modo, el mismo coche. Sin embargo, que la anterior generación de ambos deportivos se ofreciese en todo el mundo dejó mal cuerpo a los más simpatizantes de Subaru, especialmente al privarles de seguramente uno de los mejores coches que ha desarrollado.

Así, el mercado estadounidense gana esta partida al poder optar tanto por el Toyota GR86 como por el Subaru BRZ, ambos alimentados por un motor atmosférico bóxer de 2.4 litros y cuatro cilindros que produce 231 CV, potencia que se gestiona, como no podría ser de otra manera, por medio de un cambio manual de seis relaciones.