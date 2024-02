Los tres únicos casos en los que puedes cambiar a matrícula pequeña en tu coche

Las matrículas de los vehículos desempeñan un papel fundamental como identificador único de cada automóvil en nuestro país. Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando se implementaron por primera vez como una forma de regular y controlar el creciente parque automovilístico. Desde entonces, las matrículas han ido evolucionando tanto en su diseño como en la cantidad de información que proporcionan. En la actualidad, las matrículas españolas siguen un formato alfanumérico compuesto por cuatro dígitos y tres letras, aunque también se utilizan combinaciones especiales para vehículos históricos, diplomáticos o de importación temporal.

Además, aproximadamente en el año 2000 se introdujo un nuevo sistema de matriculación, que consiste en una placa azul con el símbolo de la Unión Europea y el código del país de origen, seguido de una banda con la bandera nacional y las letras y números de identificación del vehículo. Este sistema permite una mayor estandarización y facilita la identificación de los automóviles en toda la UE y, de hecho, sigue siendo el que se utiliza a día de hoy.

Seguro que si has prestado algo de atención al tráfico, te has dado cuenta de que existen diferentes tipos de placa de matrícula para los coches. No hablamos de matrículas con otras letras o con otros colores de fondo, sino simplemente placas de matrícula de diferentes tamaños más allá de las placas convencionales que todos tenemos en la cabeza. Las placas cuadradas son un tipo de placas que también pueden llegar a verse, pero no son las únicas. ¿Conocías las placas de matrícula pequeñas?

Los requisitos para que puedas utilizar las placas de matrícula pequeñas

Las placas de matrícula pequeñas no son muy habituales, pero es posible equiparlas en nuestros coches. Muchos conductores las prefieren por ser más pequeñas y estéticas que las matrículas normales, pero aunque como ya hemos dicho es posible equiparlas, se deben dar una serie de requisitos para que su instalación en nuestro vehículo se ajuste a la legalidad. Eso sí, recuerda que, por encima de todo, sólo las puedes utilizar en la parte delantera, nunca en la parte posterior. Así pues, deben darse alguna de estas situaciones:

La matrícula convencional obstaculiza la adecuada ventilación del motor

Cuando resulta imposible colocar una placa estándar de longitud convencional a consecuencia del diseño del frontal del vehículo

En situaciones donde se lleven a cabo ciertas modificaciones en el vehículo, como por ejemplo la sustitución de un paragolpes que reduce el espacio disponible o la instalación de un cabestrante para la práctica de todoterreno extremo

En cualquier caso, no se puede instalar cualquier placa, ya que ésta debe estar homologada. También debe estar homologada la instalación de esta nueva placa, de manera que se deberá acudir a la ITV para realizar este trámite si el vehículo no sale de fábrica con esta homologación.