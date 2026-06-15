Le gana la partida al Tesla Roadster ahora que quieren entrar en F1: el coche de lujo de BYD para hacer temblar a Ferrari, Porsche y Mercedes alcanzando los 350 km/h

BYD es una marca cargada de intenciones. Quiere ser el primer fabricante chino en competir en Fórmula y, lo que parece incluso más difícil, desbancar a Toyota como la empresa automovilística más productora y vendedora del planeta antes del final de la década. Su ambición también se demuestra en el nuevo modelo de su filial para coches de lujo y superdeportivos, el Denza Z, capaz de alcanzar los 350 km/h.

Denza Z | BYD

Este vehículo tiene una mecánica muy desarrollada. Su sistema de motorización incluye tres propulsores eléctricos, uno de 670 CV para el eje delantero, y dos para el trasero que suman 912 CV. Por lo tanto, la potencia total del Denza Z se eleva hasta los 1.582 CV. Aún no conocemos la autonomía de la batería LFP que integra este modelo, pero sí conocemos otra información técnica como la incorporación de suspensión activa DiSus-M, asistencia a la conducción DiPilot 5.0 o tecnología de carga ultrarrápida.

Denza Z | BYD

Diferentes carrocerías

Los datos del vehículo no han sido desvelados oficialmente por BYD, sino por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China durante el proceso de homologación del modelo, que estará disponible en diferentes versiones de carrocería, descapotable, roadster y una con acabados deportivos especiales. Esta última contará con pomos de las puertas ocultos, llantas de 20 pulgadas y neumáticos traseros de mayores dimensiones que los delanteros.

En el caso de la versión roadster, la diferencia de tamaño entre los neumáticos traseros y los delanteros aumenta aún más y los pomos de las puertas serán retráctiles. Por otra parte, la distancia del suelo del coche con la carretera será 20mm inferior respecto a la versión descapotable para ofrecer un punto de gravedad más bajo que potencia aún más la experiencia de conducción deportiva.

Denza Z | BYD

Versión más deportiva

La carrorecía roadster también tiene su versión especialmente deportiva con parachoques preparados para golpes más duros, con un alerón trasero bastante más amplia, llantas que crecen hasta las 21 pulgadas y que equipan neumáticos diseñados para coches con características deportivas. Mientras la velocidad máxima del descapotable y el roadster básico se limita a 300 km/h, esta edición deportiva podrá llegar hasta los 350 km/h. Además, acelera de 0 a 100 en solo 2 segundos.

El próximo mes se presentará oficialmente el Denza Z, durante el Festival de la Velocidad de Goodwood, en Reino Unido, que se celebra del 9 al 12 de julio. Este modelo superdeportivo debería llegar antes al mercado europeo que incluso al chino. De esta manera, BYD evidencia su intención de competir de cara a cara contra las marcas más tradicionales del Viejo Continente, como Ferrari, Porsche o Mercedes.