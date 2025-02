El Tesla Model 2 barato más cerca que nunca: Elon Musk tendrá que aceptar aunque no le guste

Elon Musk es un hombre muy controvertido y cada vez más poderoso. De hecho, es la mano derecha del recientemente nombrado presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su nombre se empezó a popularizar hace unos años vinculado a su empresa de coches eléctricos, Tesla. Los sucesos que acompañan a esta compañía demustran que ni siquiera alguien con tanto poder como Musk puede cumplir todos sus caprichos.

En 2023 Tesla vendió 1,81 millones de coches en todo el mundo. Sin embargo, en 2024 la cifra cayó hasta los 1,79 millones. Aunque el descenso parezca pequeño, es significativo porque es la primera vez desde que Tesla es una marca popular y reconocida que sus ventas bajan de un año para otro.

Tesla Cybercab | Tesla

Posible fuga de inversores

Este descenso, obviamente, han encendido las alarmas y han provocado que Tesla se replantee su estrategia. Principalmente, las dudas planean sobre el precio de los vehículos. Los Tesla no son coches baratos ni mucho menos. Solo una parte de la población con cierto nivel de ingresos puede acceder a sus modelos. Ahora se preguntan si ese nicho de potenciales clientes está ya explotado y ha llegado el momento de expandir las posibilidades a otros sectores de la población con menor renta.

En otras palabras, toca fabricar coches más baratos para recuperar el nivel de ventas. Sobre todo porque tienen un impacto en otro aspecto importantísimo para la viabilidad de la empresa y la confianza de sus inversiones, el valor de Tesla en bolsa. Si se reduce demasiado porque las ventas bajan, puede darse una fuga de accionistas indeseable para cualquier compañía. Ni siquiera Tesla y Musk pueden exponerse a ese riesgo.

Prototipo Tesla Cybercab | EP

Precio económico para el nuevo coche de Tesla

Así que Elon Musk ha tenido que ceder. En principio, no le gustaba nada la idea de lanzar al mercado un modelo barato, de unos 25.000 dólares. Pero no le ha quedado otra que aprobar el que se llamará Tesla Model 2, el coche más económico de la marca, para que los inversores vean que la empresa busca soluciones a la crisis de ventas y que el valor en bolsa no descienda.

El Tesla Model 2 incluso ya tiene una fecha orientativa de llegada, junio de 2025. Se unirá a la competencia entre los coches eléctricos económicos que ahora dominan los modelos chinos. Aunque surge una duda, si ya es demasiado tarde para que Tesla se quite ese prejuicio de marca cara o el Model 2 es la clave para recuperación de la compañía.