Representan lo que queda de la esencia italiana, y tanto la berlina como el SUV de Alfa Romeo se actualizan para mejorar su calidad

Los Alfa Romeo Giulia y Stelvio son dos de los modelos de la marca italiana con más presencia en el mercado y Stellantis le ha dado un nuevo empujón añadiendo una nueva opción de acabados, el Pack Performance. No hay cambios en el diseño exterior, pero sí en el habitáculo y, además, se añade tecnología que mejora considerablemente la experiencia de conducción.

El Alfa Romeo Giulia es una berlina disponible en el mercado español con motorización diésel de 160 CV o 210 CV, o de gasolina con 280 CV o 520 CV. Su precio de partida es de 41.270 euros. Mientras, el Stelvio, que se vende desde 44.397 euros es un SUV Grande que cuenta con el mismo tipo de motorizaciones, aunque al ser un vehículo más pesado que el Giulia, rebaja sus prestaciones y aumenta su consumo de combustible.

Alfa Romeo Stelvio y Giulia | Alfa Romeo

Sistema de audio premium

El Pack Performance agita el interior del coche para hacerlo mucho más deportivo, con asientos de cuero con costuras rojas, acabados en fibra de carbono, y detalles rojos en el salpicadero, las puertas y los reposabrazos. Estos son las modificaciones estéticas que experimenta el Giulia y el Stelvio. Uno de sus grandes añadidos es la incorporación de un nuevo sistema de audio premium desarrollado por Harman Kardon.

Esta herramienta se compone de un subwoofer, cuatro woofers, cinco altavoces y cuatro tweeters. Según Stellantis, conglomerado al cual pertenece Alfa Romeo, este sistema de audio ofrece “equilibrio, potencia y detalle en todas las frecuencias”. El interior de estos dos modelos, con el Pack Performance, gana un importante atractivo, aunque el mayor avance se produce en la experiencia de conducción.

Interior del Alfa Romeo Giulia | Alfa Romeo

Suspensión adaptativa

Lo consigue gracias a la tecnología Synaptic Dynamic Control, una suspensión que se ajusta electrónicamente y en tiempo real a través de válvulas electrohidráulicas. Gracias a este sistema, los amortiguadores adaptan su fuerza de manera inmediata a las condiciones de la carretera, el estilo de conducción y las demás variantes que detecten los sensores de estos Alfa Romeo. Con esto, se reducen vibraciones y se optimiza la respuesta del coche.

La inclusión de esta tecnología es posible por la existencia del Control de Dominio del Chasis, una especie de ordenador central desde el cual se organiza todo el vehículo, garantizando un rendimiento conjunto de la suspensión, los frenos, la estabilidad y otros elementos ligados al chasis. Por tanto, asegura Stellantis que el el resultado es un rendimiento “consistente, predecible y seguro”.