Este Range Rover tiene un sistema de sonido que mejora a muchos festivales de música

Se habla mucho de que los coches se están convirtiendo en smartphones. Pero, ¿y si fuesen discotecas? El perfeccionamiento de los sistemas de sonido de los vehículos permiten esa comparación. Y como dice el refrán, para muestra, un botón, el nuevo Range Rover SV Ultra con una tecnología que podemos definir como más que vanguardista y que envidian muchos festivales de música.

El sistema se llama SV Electrostatic Sound y lo más llamativo es que no integra ni un altavoz. No uno. Son sustituidos por 21 transductores (dispositivos que permiten la transmisión de señales) que responden 1.000 veces más rápido que los altavoces de toda la vida. En definitiva, mejora con creces la experiencia de sonido dentro del coche. Se escucha con más claridad y mayor precisión. Es ideal para quienes sean exquisitos con la música.

Range Rover SUV Ultra | Range Rover

Ahorro interior

Pero sus ventajas van más allá del sonido, pues estos transductores miden solo 1 mm de ancho y, gracias a esto, el Range Rover SV Ultra puede ahorrar el espacio que ocuparían los mucho más contundentes altavoces. De esta manera, aplicando el sistema SV Electrostatic Sound la marca puede entregar más espacio interior a los pasajeros, tanto para la carga como para la comodidad en los viajes.

Pero con este sistema, en el Range Rover SV Ultra la música no solo es escucha, sino que también se puede sentir a través de los asientos y de un suelo sensorial que vibran al ritmo del sonido. Vamos, que es como una de esas discotecas con la música tan alta y unos bajos tan salvajes que parece que las paredes bailan. Sensaciones que, ahora, se trasladan a la industria del automóvil.

Range Rover SV | Range Rover

Materiales reciclados

Las virtudes de este sistema de sonido SV Electrostatic Sound no se quedan solo en su propio rendimiento. Está realizado a partir de materiales 100% reciclados y reciclables, una grandísima ventaja para este coche en comparación con los que integran altavoces tradicionales. Además, para funcionar, necesita un 90% menos de energía. Es decir, consume mucho menos que los sistemas de toda la vida.

En conclusión, el Range Rover SV Ultra es más que un coche, ofrece sensaciones de discoteca o festival de música. Y para colmo, es capaz de ahorrar energía, importantísimo en la era eléctrica para no consumir autonomía. Aunque ahora nos parezca un sistema vanguardista, la tecnología está avanzando tan rápido que dentro de poco tiempo ya se haya normalizado.