La técnica para comprobar que las gasolineras te sirven los litros que has pagado

Más información Esta práctica herramienta te ayudará a saber cuánto te va a costar el combustible de tu próximo viaje

Los coches actuales han cambiado mucho, y nuestros vehículos poco tienen que ver con los que circulaban por nuestras carreteras hace décadas. De esta manera, ahora conducimos coches mucho más seguros, mucho más cómodos y rápidos y, a la vez, coches mucho más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Eso sí, pese a todas esas evoluciones, hay cosas que sin embargo se mantienen relativamente igual que hace años.

Y es que nuestros coches siguen "alimentándose" (en su mayoría) de la misma manera en la que lo hacían los coches hace décadas: con combustible. Ya sea diésel o gasolina, nuestros coches requieren pasar por la gasolinera de manera periódica para poder recargar su depósito y, de esta forma, poder seguir rodando durante varios cientos de kilómetros. No en vano, el combustible es el principal gasto al que tienen que enfrentarse los propietarios de un vehículo, un gasto con mayor peso proporcional cuanto mayor sea el kilometraje que se le haga al coche.

Cómo comprobar que recibes lo que pagas

En los últimos meses, además, hemos asistido a un fuerte encarecimiento en el precio de los carburantes, una subida de precios que ha hecho que muchos conductores tengan que pensárselo dos veces antes de coger su coche y salir a carretera. Por eso, la afluencia de coches a las gasolineras low-cost ha aumentado ostensiblemente en los últimos tiempos: los conductores exigen más por su dinero, lo que en ocasiones supone, además, querer comprobar cuánto estamos recibiendo a cambio.

Piénsalo: en realidad es difícil comprobar cuántos litros estamos echando en el depósito de nuestro coche si no fuese por el contador del surtidor. ¿Alguna vez te ha surgido la duda acerca de cuánto combustible estás repostando y de si es real la cifra que muestra el surtidor? Ningún problema: la ley está de tu lado y tienes todo el derecho del mundo a comprobar que la cantidad que has pagado se corresponde con la cantidad que has recibido. ¿Cómo hacerlo?

Sencillo y rápido, sólo tienes que solicitar las llamadas probetas de comprobación, unos instrumentos de medición que están certificados, precintados y homologados, que no se pueden modificar, y que todas las gasolineras deben tener en su poder. Con ellas podrás contrastar que la cantidad de litros que arrojan los mostradores de los surtidores se corresponde con la realidad, y en caso contrario, reclamar lo que es tuyo. Recuerda que, en caso de que la cantidad no se corresponda, estaríamos hablando de un presunto delito de estafa que puede -y debe- ser denunciable.

Te puede interesar... Quiero comprar: ¿cómo puedo saber cuántos propietarios ha tenido un coche?