Tan grande como un Porsche Cayenne y muchísimo más barato: es el SUV 7 plazas de la marca que se ha convertido en premium y que encima es híbrido y 4x4

El Porsche Cayenne es el SUV premium grande por excelencia y uno de los que domina el segmento F. ¿Le ha salido otro rival? Por mucho menos, puedes tener un Mazda CX-80, con capacidad para siete pasajeros, un diseño premium, mecánicas híbridas y tracción total.

Cualquier Porsche es bonito por naturaleza, y el Cayenne es un modelo grande que impacta a simple vista. Sin embargo, no es apto para todos los bolsillos y ahora le ha surgido un rival que no tiene casi nada que envidiarle y a un precio que, aunque sigue siendo alto (no podemos olvidar que es un coche premium), es más accesible.

Mazda CX-80 | Mazda

Presencia imponente con detalles premium

Los SUVs suelen ser coches imponentes de por sí por su tamaño, pero no todos tienen ese aspecto agresivo que cautiva desde el primer vistazo. El Mazda CX-80 sí lo hace, porque es elegante, sofisticado y lleva por bandera la filosofía Kodo de la marca, que busca siempre la armonía entre forma y función. El exterior tiene líneas muy bien definidas que encajan al 100% con un interior armonioso. Tendrás la sensación de conducir un vehículo de lujo desde el principio.

Mazda defiende que en Japón el espacio se considera un lienzo en blanco, y por eso este es su SUV más espacioso. Tiene capacidad para siete pasajeros con tres filas de asientos ultracómodos con un maletero de 437 litros, aunque la cifra aumenta hasta los 687 litros con una configuración de cinco asientos. Y con la segunda y tercera fila abatidas, consigues un maletero de 1.971 litros.

Eso sí, el CX-80 está disponible en versiones de 6 plazas, ya sea con consola central entre los dos asientos de la segunda fila o con pasillo, que es ideal para familias con niños. Y siempre con la capacidad de adaptar el coche a tus necesidades, y no al revés.

Además, incluye todo lo que le podemos pedir a un vehículo de estas características: pantalla central de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatización trizona, control de crucero adaptativo, frenada de emergencia con detección de peatones y sistema de mantenimiento de carril. Es más, acaba de ser premiado como el SUV más seguro de su clase con cinco estrellas y el galardón 'Best in Class' de EURO NCAP.

¿Y la mecánica?

El Mazda CX-80 está disponible contracción total y en dos opciones mecánicas: PHEV y MHEV. La primera es un híbrido enchufable equipado con un motor de gasolina de 2.5 litros y un propulsor eléctrico, lo que desarrolla una potencia combinada de 327 CV. Además, sus 60 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico son más que suficiente para los desplazamientos diarios.

Por otro lado, encontramos una variante diésel mild-hybrid con un motor de 3.3 litros y 254 CV. El bloque de seis cilindros en línea ofrece un par alto en toda la banda de revoluciones. Además, el sistema Mazda M Hybrid garantiza un consumo y unas emisiones muy bajas. Este motor va asociado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Mazda CX-80 | Mazda

Precio en España del Mazda CX-80

El precio en España del Mazda CX-80 también convence mucho más que el del Porsche Cayenne, con una versión básica de gasolina que parte desde los 116.038 euros. El fabricante japonés reduce bastante los precios, con una gama inicial (Exclusive-Line) que comienza en 61.394 euros. Eso sí, es posible 'ascender' a mejores prestaciones a través de la gama Homura, Homura Plus, Takumi y Takumi Plus, esta última tope de gama con un precio de 72.174 euros.

Después, toca elegir motor. Y ambas configuraciones (en su versión de equipamiento más básica) parten de una cifra parecida: el híbrido enchufable lo encontramos a partir de 61.394 euros, mientras que la versión diésel sube a 61.598 euros. Por supuesto, podemos elegir color, llantas, acabados y otras opciones de personalización que lógicamente aumentarán el precio.