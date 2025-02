Un diseño limpio y refinado, una calidad fuera de toda duda y ahora, también, premiado por Euro NCAP, ¿sabes de que SUV se trata?

El Mazda CX-80, el buque insignia de la firma japonesa, logra destacar todavía más gracias a Euro NCAP. La organización especializada en la seguridad de los vehículos, ha otorgado al SUV nipón el título “Best in Class” en la categoría de SUV grandes. ¿Qué significa esto? Pues que el Mazda CX-80 es, desde ya mismo, el modelo más seguro entre los de su clase.

5 estrellas Euro NCAP

Desde que existe Euro NCAP, la seguridad en los automóviles se ha multiplicado exponencialmente y sido uno de los motivos para que tengamos la generación de automóviles más segura jamás vista, aunque haya algunos sistemas un tanto intrusivos en la conducción. Es evidente que no se puede tener todo, pero el trabajo de Euro NCAP, centrado en analizar la seguridad de cada nuevo vehículo que sale a producción, ha sido un revulsivo.

El primer coche en lograr las cinco estrellas Euro NCAP fue el Renault Laguna II, allá por el año 2000, desde entonces, los automóviles con cinco estrellas Euro NCAP se han disparado. No es nada malo, ni mucho menos, todo lo contrario, nada mejor que conducir un coche con cinco estrellas en las pruebas de impacto de la famosa organización, pero es todavía mejor, si recibe el premio “Best in Class”, como ha ocurrido con el Mazda CX-80.

La compañía japonesa ha demostrado que las tendencias no lo son todo, han seguido su propio camino en multitud de apartados como los propulsores –nunca se dejaron llevar por el “downsizing, por ejemplo”, y también en materia de diseño –se han alejado de las tendencias que recargan las líneas y de formas extrañas y rebuscadas–. Eso sin contar con la calidad de producción, un detalle que cada día está más presente en sus coches, no en balde, pretenden asentarse firmemente en el segmento de alta gama y eso, por si alguien no lo sabe, no es precisamente fácil.

Mazda CX-80 | Mazda

El SUV grande más seguro del mercado

Haber logrado el “Best in Class” de Euro NCAP es, sin duda, un empujón más en ese camino hacia su conversión a fabricante premium, un objetivo que tienen cada día más cercano. Cabe mencionar que Euro NCAP puso a prueba un total de 44 modelos y el CX-80 destacó por encima de todos ellos en la categoría de SUV grandes, aunque también es justo reconocer que el Audi A6 e-tron se quedó muy cerca en las puntuaciones.

El Mazda CX-80 obtuvo una puntuación de nada menos que un 92% en protección de adultos, con la máxima nota posible en protección lateral y en impactos traseros. En cuanto al nivel de seguridad para los pasajeros niños, la puntuación obtenida fue del 88%, seguida de un 84% en protección de usuarios vulnerables de las vías públicas –peatones y ciclistas–. Las asistencias de seguridad al conductor lograron una puntuación del 79%, otro dato igualmente muy elevado.

Si le sumamos estos resultados al diseño que ha impreso Mazda en el CX-80 y, obviamente, a la calidad que alcanzan las realizaciones del fabricante japonés, nos encontramos ante uno de los SUV de siete plazas más interesantes del mercado. Es el coche más grande de Mazda actualmente, el buque insignia de la marca nipona y puede montar motorizaciones de hasta 327 CV con tracción a las cuatro ruedas.