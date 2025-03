También puedes preparar un kit de supervivencia para el coche: esto es lo que recomienda Europa llevar

La Unión Europea soltó una recomendación hace unos días que está dando mucho que hablar: dicen que hay que tener un kit de supervivencia en casa para aguantar las primeras 72 horas de una emergencia, ya sea un temporal, un corte de luz o algo más serio. La idea viene de la Comisión Europea, que el 26 de marzo de 2025 lanzó su "Estrategia de Preparación" para que estemos listos por si las cosas se tuercen con Putin, un tsunami, o los marcianos. Pero claro, no siempre estás en casa cuando pasa algo, así que lo mejor es montar uno para el coche también.

Te contamos cómo adaptarlo a tu coche

Lo primero es el agua. Recomiendan 3 litros por persona, o sea, un litro al día. En el coche, con un par de botellas de medio litro por cabeza vas bien; caben en la guantera o el maletero sin estorbar. Luego, comida que no se estropee: unas latas de sardinas, frutos secos o barritas energéticas tipo muesli. Son cosas que aguantan el calor y el frío del coche y no necesitas cocina. Si tienes espacio, un hornillo pequeño de gas puede venir bien, pero no es obligatorio.

No te quedes a oscuras

La luz y la comunicación también son clave en una emergencia. La linterna con pilas de repuesto es un básico; si es de las que se sujetan a la cabeza, mejor, porque te deja las manos libres, y si es recargable a mano, mejor aún. Añade una radio a pilas para enterarte de qué pasa si el móvil falla, porque si la cosa se tuerce de verdad, habrá problemas de cobertura. En Bruselas lo han dejado claro: estar informado es crucial. Ah, y un arrancador de batería de los que vende Amazon pueden salvarte de más de un apuro. Experiencia propia.

Cúrate en salud

No te olvides de un botiquín sencillo: tiritas, alcohol, algo para el dolor y tus medicinas si tomas alguna. En el coche, un rasguño o un mareo se arreglan rápido así. Si eres aún más precavido, añade unas tijeras, esparadrapo, mercromina, apósitos, y agua oxigenada.

Los papeles importantes como el DNI y el permiso de circulación puedes mételos en una bolsa impermeable, de esas de plástico con cierre para evitar que se mojen. Lleva también algo de efectivo en monedas y billetes pequeños, porque los cajeros o las tarjetas pueden no funcionar si cae la red eléctrica

Para el frío, una manta térmica de esas compactas (ahora entenderás por qué lo de la batería) y una buena chaqueta impermeable.

Todo esto lo guardas en una mochila resistente y lo dejas en el maletero, donde no moleste pero lo tengas a mano.

Europa no ha hecho una lista específica para el coche, pero con lo que han dicho para casa, esto encaja perfectamente. No se trata de volverse paranoico, sino de estar preparado por si te toca esperar ayuda en medio de la carretera.