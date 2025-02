Es el SUV coupé del pueblo, solo disponible con motores gasolina, por 20.000 €, que solo podía ser de Volkswagen

Volkswagen significa “coche del pueblo” y eso es lo que literalmente intenta hacer la marca. No se fija en los gurús del mercado ni en las tendencias. Es una compañía nacional que se deja llevar más por las pasiones, por las sensaciones que le transmiten los conductores. Gran ejemplo es el Volkswagen Taigo, un SUV coupé sin electrificación y un precio bastante barato.

Se puede comprar desde 20.800 euros en una oferta válida hasta el 31 de enero de 2025 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Financial Services. Una buena oportunidad para quien quiere adquirir su primer vehículo, o renovarlo, y no busca nada del otro mundo, sino un automóvil de combustión de los de toda la vida pero cargado de tecnología moderna.

Prueba del nuevo Volkswagen Taigo | Centímetros Cúbicos

Puramente gasolina, puramente coupé

El Volkswagen Taigo tiene una motorización (en su versión más básica) 1.0 TSI de 95 CV y una caja de cambios de cinco velocidades. Sin embargo, cuenta con configuraciones que alcanzan hasta los 150 CV. Es cierto que no es el coche más respetuoso con el medioambiente y por eso solo puede acceder a la Etiqueta C de la DGT, que no le permite una circulación libre por las restricciones, pero sí evita unas cuantas.

Es un coche que consume poco, entre 5,4 litros y 5,8 litros cada 100 kilómetros según su configuración, mientras que la media del mercado se encuentra entre los 6 y 8 litros. Esto lo hace una gran elección entre las opciones de comustión. Además, tiene otra gran virtud, un maletero de 440 litros que con asientos traseros abatidos alcanza los 1.222 litros, un espacio enorme para transportar grandes elementos.

El maletero es una cualidad, digamos, tradicional, pero el Volkswagen Taigo también cuenta con otras de vanguardia que le igualan a los modelos híbridos y eléctricos en cuestiones de equipamiento. Como el cuadro de instrumentos "Digital Cockpit" con pantalla de 8 pulgadas o la pantalla de infoentretenimiento a la que se pueden conectar los dispositivos móviles mediante Android Auto y Apple CarPlay.

Volkswagen Taigo | Volkswagen

Bien equipado en tecnología

Hablando de móviles, el Volkswagen Taigo los carga inalámbricamente solo dejándoles en el soporte indicado en el salpicadero. Un detalle de alta calidad como el techo solar panorámico. Son estos acabados que confieren a los coches de la marca alemana de un espíritu más elevado a pesar de ser tan asequibles.

Para acabar, no podían faltas los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos el asistente de aparcamiento, asistente de permanencia en carril o control de crucero adaptativo. El Volkswagen Taigo es mucho más de lo que aparenta por su precio y su motor de combustión. Es un coche por y para el pueblo, que merece todas las novedades tecnológicas del mercado.