laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

¿Qué estás buscando?

LA MANIOBRA PUEDE SER LEGAL

¿Pueden multar al típico conductor insolidario que se 'cuela' en el último momento en la salidas de autopista?

El carril de deceleración está para abandonar la vía con seguridad, no para saltarse un kilómetro de atasco, y la DGT lo aclara.

Vehículo tomando una salida de Autopista fuera del carril de deceleración.

¿Pueden multar al típico conductor insolidario que se 'cuela' en el último momento en la salidas de autopista?

Publicidad

La DGT ha insistido en numerosas ocasiones en que las incorporaciones y salidas de autopista (carriles de deceleración) deben hacerse de forma progresiva y segura.

Sin embargo, todos conocemos o hemos visto actuar a conductores insolidarios que se meten en el último momento para ahorrarse la cola de vehículos que suele generarse en estos carriles.

Si hay espacio y haces la maniobra correctamente, puede ser legal. Otra cosa es que sea poco solidario con el resto.

Sería ilegal, según el Reglamento de Circulación, cuando pones en peligro a otros coches, obligas a frenar bruscamente, invades la línea continua, no señalizas o, en general, si llevas a cabo una maniobra agresiva.

Este domingo en CC: 75 años de competición de Porsche, conducimos el Peugeot 408, probamos el Geely E5 y nos subimos al Porsche Cayenne Coupé Electric

Prueba Cayenne Coupé Turbo Electric
Antena 3» Noticias Motor

Publicidad

Publicidad