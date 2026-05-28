¿Pueden multar al típico conductor insolidario que se 'cuela' en el último momento en la salidas de autopista?

La DGT ha insistido en numerosas ocasiones en que las incorporaciones y salidas de autopista (carriles de deceleración) deben hacerse de forma progresiva y segura.

Sin embargo, todos conocemos o hemos visto actuar a conductores insolidarios que se meten en el último momento para ahorrarse la cola de vehículos que suele generarse en estos carriles.

Si hay espacio y haces la maniobra correctamente, puede ser legal. Otra cosa es que sea poco solidario con el resto.

Sería ilegal, según el Reglamento de Circulación, cuando pones en peligro a otros coches, obligas a frenar bruscamente, invades la línea continua, no señalizas o, en general, si llevas a cabo una maniobra agresiva.