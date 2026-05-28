LA MANIOBRA PUEDE SER LEGAL
¿Pueden multar al típico conductor insolidario que se 'cuela' en el último momento en la salidas de autopista?
El carril de deceleración está para abandonar la vía con seguridad, no para saltarse un kilómetro de atasco, y la DGT lo aclara.
Publicidad
La DGT ha insistido en numerosas ocasiones en que las incorporaciones y salidas de autopista (carriles de deceleración) deben hacerse de forma progresiva y segura.
Sin embargo, todos conocemos o hemos visto actuar a conductores insolidarios que se meten en el último momento para ahorrarse la cola de vehículos que suele generarse en estos carriles.
Si hay espacio y haces la maniobra correctamente, puede ser legal. Otra cosa es que sea poco solidario con el resto.
Sería ilegal, según el Reglamento de Circulación, cuando pones en peligro a otros coches, obligas a frenar bruscamente, invades la línea continua, no señalizas o, en general, si llevas a cabo una maniobra agresiva.
Publicidad