Seguro que conoces Waze, pero... ¿para qué sirven sus puntos?

La gran mayoría de los conductores suele utilizar navegadores para hacer sus viajes, y sabes a demás de sus rutas también lo que se sucede en la carretera. Sin embargo, Waze ha llevado la navegación a otro nivel. A diferencia de sus competidores directos, ha conseguido su fama en parte gracias a la gamificación.

Esto significa que ha incorporado elementos de juegos en contextos no lúdicos en su interfaz, como ganar puntos o alcanzar objetivos mientras la app está siendo utilizada. Para ponernos en contexto, Waze otorga puntos a los conductores mientras manejan. Solo por tener la aplicación abierta y seguir las rutas sugeridas, ya comienzas a acumular puntos.

¿Viste un accidente o un coche averiado? Informa a la comunidad y gana puntos por cada aviso que hagas. Si encuentras un error en el mapa, como una calle mal nombrada o una dirección incorrecta, puedes editarlo y ganar puntos por tus correcciones.

Si no sabes como ver cuál es tu puntuación, consultar tus puntos es muy sencillo. Primero abre la app, toca el botón de las tres líneas en la esquina superior izquierda, luego selecciona 'Ver perfil' y 'Logros'. Aquí podrás ver cuántos puntos has acumulado y en qué nivel te encuentras. Esta sección no solo te muestra tus puntos, sino también los logros que has desbloqueado y tu progreso hacia el próximo nivel.

Subir de nivel tiene sus beneficios. A medida que acumulas puntos y avanzas de nivel, obtienes acceso a una serie de ventajas. Puedes desbloquear avatares y pines personalizados que hacen que tu experiencia de conducción sea aún más divertida.

En el caso de que conduzcas con frecuencia, los usuarios de niveles más altos tienen la capacidad de nombrar calles y hacer ediciones más significativas en el mapa, mejorando la precisión para todos. Además, podrás obtener pegatinas digitales exclusivas y aumentar tu visibilidad en el mapa para otros usuarios.

A primera vista puede parecer trivial, pero el verdadero propósito es que los conductores sean más comprometidos, fomentando una comunidad activa y colaborativa. Aunque los puntos no se pueden canjear por dinero, crean una comunidad más saludable y motivan a conducir de manera correcta, ayudando a los demás en cada kilómetro recorrido.