Saluda al nuevo MINI Cooper 2024: ahora también con motores de gasolina

Si hablamos de urbanos premium tenemos que hablar, irremediablemente, del MINI. Desde su "re-lanzamiento" a principios de siglo de la mano de BMW, el pequeño urbanita inglés se ha convertido en uno de los utilitarios más exitosos de los últimos 20 años. Gracias a una estética inconfundible, a un interior muy personalizable y a una dinámica de conducción de primer nivel, lo cierto es que todas y cada una de las generaciones del MINI han disfrutado de un éxito más que destacable.

La cuarta generación del MINI del siglo XXI llegó hace unas semanas con importantes cambios: para empezar, la estética más disruptiva que hayamos visto desde el renacimiento tanto en el exterior como en el interior, una carga tecnológica a la altura ya no de los mejores MINI sino de los mejores BMW, una vuelta a las dimensiones más contenidas y, sobre todo, una nueva plataforma desarrollada junto con el fabricante chino Geely sobre la que sólo se montarán sistemas de propulsión 100% eléctricos.

¿Significa esto que nunca más volverá a existir un MINI de tres puertas con motores térmicos? Nada más lejos de la realidad: el MINI que ves en las imágenes acaba de ser presentado como la nueva generación del MINI de toda la vida y, esta vez sí, impulsado por motores térmicos.

MINI Cooper S 2024 | MINI

El MINI de siempre, como nunca

Pese a que inicialmente el fabricante había previsto el abandono de las mecánicas térmicas en el MINI de 3 puertas, finalmente ha decidido darle una nueva oportunidad a estos motores, de manera que ha realizado un profundo rediseño del MINI que se ha vendido hasta ahora para lanzar el MINI 2024 en dos variantes térmicas: MINI Cooper C y MINI Cooper S, ambas con motores de gasolina.

Estéticamente puede parecer casi igual al modelo 100% eléctrico, pero si ponemos el ojo nos encontramos con detalles que claramente lo diferencian, como la presencia del típico capó en forma de concha que incluye aletas y faros, los pasos de rueda rematados en plástico sin pintar o las manetas de las puertas en formato clásico. El parabrisas también está menos inclinado que en los MINI eléctricos, ya que recordemos que éste último estrena una nueva plataforma mientas que el MINI 2024 con motores térmicos es un rediseño de una base ya existente.

MINI Cooper S 2024 | MINI

Donde sí que hay profundísimos cambios es en el interior, donde ya no encontramos rastro del modelo actual y se ha dado paso a un habitáculo que, aquí sí, es clavado al del modelo eléctrico. Nos encontramos con una selección de materiales muy cuidada, con un diseño muy minimalista en el que destaca por encima de todo la poderosa pantalla central circular de 12 pulgadas con tecnología OLED que, junto con el bloque de mandos situado en su parte inferior, nos permite interactuar con el vehículo.

Mecánicamente estos MINI Cooper C y Cooper S están animados por bloques de 3 y 4 cilindros respectivamente, siempre de gasolina, con 156 y 204 CV y una transmisión que, en cualquiera de las variantes, es automática de 7 velocidades. El MINI Cooper C acelera de 0 hasta 100 kilómetros por hora en 7,7 segundos, mientras que el Cooper S completa esta medición en 6,6 segundos. Se desconocen más datos técnicos más allá de los mencionados, por lo que aún no sabemos si estos nuevos MINI tendrán algún sistema de microhibridación como sí tienen otros modelos de BMW que equipan estos propulsores.