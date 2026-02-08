El Salón de Bruselas de 2026 es el evento de coches del año, y estos son todos los coches presentados que no puedes perderte

El año automovilístico europeo arranca a toda pastilla en Bruselas, y tras la desaparición de Ginebra y Frankfurt, el Salón del Automóvil de Bruselas se ha convertido en la cita ineludible del continente. No es solo una feria, es un escaparate donde las marcas enseñan sus cartas y los coches que vas a desear antes de que lo sepas. Por supuesto, aquí se decide quién se lleva el título de Coche del Año en Europa, que en esta edición ha caído sobre el Mercedes-Benz CLA, demostrando que la combinación de diseño, tecnología y electrificación sigue siendo irresistible.

Stellantis está arrasando en todas las marcas

Si hay un grupo que no quiso pasar desapercibido, ese fue Stellantis, porque cada una de sus marcas presentó novedades que mezclan estética, tecnología y funcionalidad. Peugeot ha dado la campanada con el nuevo 408, que abandona las versiones de gasolina pura y sube el nivel de electrificación. Alfa Romeo sorprendió con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie limitada que probablemente no durará ni diez minutos en concesionario. DS presentó el futurista prototipo N.4 Taylor Made, con líneas que parecen sacadas de un videojuego y tecnología que promete romper esquemas.

Alfa Romeo acaba de crear el Giulia más bestia de la historia y ya ha vendido todos sus coches | Alfa Romeo

Fiat también dejó su sello con el Qubo L, un coche práctico y funcional que demuestra que la marca italiana sigue viva más allá del diseño clásico.

El Mercedes-Benz CLA es la estrella del salón

El CLA 2026 fue la joya de la corona, y no solo se llevó el premio de Coche del Año en Europa, sino que también dejó claro que el lujo y la eficiencia pueden ir de la mano. Está disponible en versiones híbridas enchufables, mild-hybrid y 100% eléctricas, con autonomías de hasta 790 km y recarga rápida gracias a su arquitectura de 800 voltios, y este coche es el futuro de las berlinas premium según la visión de la marca de la estrella de tres puntas.

Aunque en España el CLA no haya sido el favorito de todos los jurados nacionales, su combinación de diseño coupé, confort, tecnología y comportamiento dinámico lo convierte en un coche que quien lo prueba, lo quiere comprar, y ojo, porque ahora mismo hay ofertas atractivas para versiones base híbridas y MHEV, con pagos mensuales desde 220 €/mes, incluyendo paquetes AMG y garantía extendida.

Mercedes CLA | Mercedes-Benz

El toque de los eléctricos y los SUV

Los eléctricos y SUV no se quedaron atrás, y Hyundai mostró la Staria eléctrica, un modelo que combina espacio, autonomía y practicidad. Mazda se mete de lleno en el segmento de SUV grandes con el CX-6e, y Kia sigue reafirmando que los eléctricos compactos también pueden ser atractivos y asequibles con el EV2.

Incluso los fabricantes chinos, como Leapmotor con su B03X, han dejado claro que el mercado europeo ya no es exclusivo de las marcas locales. Diseño, tecnología y precio empiezan a equilibrarse, y el público europeo empieza a abrir la cartera hacia alternativas que antes ni se planteaba.

Leapmotor B03X | Stellantis

Directivos, prototipos y el futuro del automóvil europeo

El salón no solo se llenó de coches, sino también de directivos mostrando músculo. Emanuele Capellano de Stellantis y Xavier Peugeot de DS dejaron claro que sus marcas no están para bromas y que la estrategia europea pasa por la innovación, la electrificación y el diseño atrevido. Entre prototipos futuristas, series limitadas y eléctricos sorprendentes, la feria dejó ver por dónde va a ir el mercado en los próximos años: más eléctricos, más SUV, más híbridos y, sobre todo, coches que quieras tener aunque no los necesites.