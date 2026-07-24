Revel y Telpark se alían para combinar renting y aparcamiento en una única oferta

Revel, compañía especializada en renting digital para particulares, y Telpark, empresa de soluciones de movilidad urbana, han alcanzado un acuerdo para integrar sus servicios con el objetivo de facilitar la movilidad de los conductores mediante una oferta conjunta de aparcamiento y renting.

En virtud de esta alianza, los clientes de Revel podrán acceder de forma ilimitada a más de 200 aparcamientos de Telpark en España y Portugal mediante el sistema Entrada Express por una tarifa plana de 99 euros al mes.

Por su parte, los usuarios de Telpark que contraten un vehículo a través de Revel podrán beneficiarse de una primera cuota gratuita en su contrato de renting.

El acuerdo tendrá un impacto especialmente relevante en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, donde se concentran 114 aparcamientos de la red de Telpark y más del 80% de los usuarios de Revel.

De este modo, los clientes de la empresa de renting podrán incorporar el servicio de aparcamiento a las prestaciones incluidas en su contrato, mientras que los usuarios de Telpark accederán a condiciones preferentes para contratar un vehículo mediante renting.

Según ambas compañías, la colaboración responde a la creciente demanda de soluciones de movilidad más integradas y digitales, al combinar dos servicios vinculados al uso cotidiano del vehículo en una única experiencia para el usuario.