El Ferrari Purosangue ahora tiene una conducción más agresiva y un diseño más lujosos gracias a una nueva configuración

El Ferrari Purosangue es uno de los modelos más especiales de la historia de la marca italiana. Es el primer SUV (Coupé XXL), el primero cuatro puertas y el primer cuatro plazas bajo el mítico sello, aunque no abandone la esencia de superdeportivo tanto en su apariencia como en su motorización. Ahora, añade una nueva configuración llamada Handling Speciale que aporta tanto detalles estéticos como mecánicos.

A nivel de diseño, el Ferrari Purosangue añade unas nuevas llantas de con dibujo exclusivo en diamante, protecciones laterales en fibras de carbono, salidas de tubo de escape en negro mate y el nombre del fabricante en la carrocería en acabado satinado. Estos cambios en el diseño aumentan más el lujo en el que se enmarca este modelo tan especial de Ferrari.

Ferrari Purosangue | Ferrari

Prestaciones superdeportivas

Respecto a la mecánica, la base es la misma. El Purosangue integra un motor V12 atmosférico de 725 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos y una velocidad máxima superior a los 310 km/h. En definitiva, será un SUV enorme, pero no hay que dejarse engañar, tiene el mismo alma que cualquiera de los superdeportivos de Ferrari. Y la marca quiere exprimirlo aún más.

Esta configuración Handling Speciale incorpora un nuevo tubo de espace Symposer que optimiza aún más las prestaciones y hace que la experiencia de conducción del Ferrari Purosangue sea más agresiva. También se ha trabajado en torno al software de la transmisión automática para mejorar su respuesta y, de hecho, ahora el cambio de velocidad es más veloz, sobre todo en los modos de pilotaje más exigentes, el Race y el ESC Off.

Ferrari Purosangue | Ferrari

Mejora de la suspensión

En el modo manual que ofrece este sistema de transmisión, se ha querido subrayas la experiencia deportiva al volante cuando se superan las 5.500 rpm. Igualmente, los ingenieros de Ferrari se han centrado en mejorar la suspensión para reducir las vibraciones de la carrocería en un 10%. Esto tiene consecuencias muy positivas en la experiencia de los conductores, que sienten más estabilidad y seguridad montando el Purosangue.

En definitiva, Ferrari responde al lugar que este modelo tiene en la historia de la marca. Es todo un pionero, eso requiere actualizaciones y nuevas configuraciones que le den valor y extiendan su ciclo de vida. En España, el Purosangue se vende desde 500.000 euros, una cifra que aumenta en la versión recién añadida Handling Speciale.