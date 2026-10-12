Suzuki se adelanta al Citroën 2CV: así es el pequeño e-car europeo de 12.000 € que ya es oficial

Europa lleva meses hablando de recuperar el coche pequeño, sencillo y barato. Incluso la propia Unión Europea quiere favorecer una nueva generación de eléctricos compactos y asequibles, mientras marcas como Citroën preparan modelos específicamente concebidos alrededor de esa filosofía. Pero mientras aquí seguimos esperando, Suzuki ya tiene uno prácticamente listo.

Se llama Suzuki e SKY y la marca japonesa acaba de presentar oficialmente su versión definitiva. Es un coche eléctrico diminuto, ligero y relativamente barato que parece anticipar muchas de las ideas sobre las que se está construyendo esa nueva generación de eléctricos urbanos europeos.

La comparación resulta especialmente interesante con el futuro Citroën 2CV eléctrico. Citroën ya ha confirmado que recuperará el espíritu de su modelo más mítico con un coche eléctrico sencillo, ligero, práctico y asequible. Suzuki, sin embargo, ya ha convertido una filosofía muy parecida en un automóvil de producción.

Suzuki e Sky | Suzuki

Un eléctrico de apenas 3,4 metros y 1.030 kilos

El Suzuki e SKY ha nacido en Japón como un kei car, una categoría sometida a unas estrictas limitaciones de tamaño y potencia. Eso explica que mida solamente 3,395 metros de longitud, 1,475 metros de anchura y 1,625 metros de altura.

Más interesante todavía es su peso. Dependiendo de la versión, ronda los 1.030 kg, una cifra sorprendentemente baja para un coche eléctrico moderno. Y precisamente ahí está una de las claves de la propuesta.

En lugar de instalar una batería gigantesca para conseguir mucha autonomía y terminar moviendo un automóvil de dos toneladas, Suzuki ha seguido la estrategia contraria: hacer un coche pequeño y ligero que necesite mucha menos energía para desplazarse.

Por eso puede utilizar una batería LFP de solamente 26 kWh y, aun así, homologar hasta 310 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTC japonés. No es una cifra directamente comparable con el WLTP utilizado en Europa, pero sí demuestra hasta dónde puede llegar la eficiencia cuando el peso y el tamaño se mantienen bajo control.

Suzuki e Sky | Suzuki

64 CV son suficientes cuando el coche pesa una tonelada

Su motor eléctrico desarrolla 47 kW, equivalentes a aproximadamente 64 CV, junto a 133 Nm de par máximo. Sobre el papel parece poco frente a los eléctricos de 150, 200 o incluso 300 CV que encontramos habitualmente en Europa, pero también hay que recordar que este Suzuki pesa prácticamente la mitad que muchos de ellos.

Tampoco pretende ser un coche diseñado para atravesar Europa por autopista. Su territorio natural son las grandes ciudades, los desplazamientos diarios y los trayectos interurbanos relativamente cortos.

El radio mínimo de giro es de apenas 4,4 metros, mientras que su consumo homologado alcanza los 97 Wh/km, una cifra que Suzuki asegura que es la mejor entre los pequeños eléctricos de su categoría en Japón.

Las versiones equipadas con carga rápida pueden recuperar aproximadamente el 80% de la batería en unos 25 minutos utilizando un cargador de 50 kW. En corriente alterna necesita alrededor de 4,5 horas utilizando una instalación de 6 kW.

Suzuki e Sky | Suzuki

Cuesta unos 12.000 euros, pero todavía no sabemos su precio europeo

Y llegamos probablemente al dato más llamativo. En Japón, la versión básica del Suzuki e SKY cuesta 2,12 millones de yenes, que al cambio actual equivalen aproximadamente a unos 12.000 euros. Las variantes superiores ascienden a 2,39 y 2,79 millones de yenes.

Eso no significa que Suzuki vaya a vender este coche por 12.000 euros en España. Los impuestos, la homologación, el equipamiento y la propia estrategia comercial europea podrían modificar considerablemente esa cifra.

Pero el concepto resulta especialmente interesante porque llega justo cuando Europa está intentando recuperar los coches eléctricos realmente pequeños y asequibles. Stellantis, de hecho, ya ha anunciado un nuevo proyecto denominado E-Car pensado específicamente para producir eléctricos urbanos baratos en Europa a partir de 2028.

Suzuki e Sky | Suzuki

Citroën será una de las marcas protagonistas de esa ofensiva. La firma francesa ha confirmado el regreso del 2CV con una reinterpretación eléctrica que conservará precisamente los principios de ligereza, sencillez, practicidad y precio asequible del modelo original.

Mientras esperamos para conocerlo, Suzuki demuestra que esa receta no necesita baterías enormes ni cientos de caballos. Su e SKY tiene cuatro plazas, una batería de apenas 26 kWh, pesa poco más de una tonelada y su precio japonés ronda los 12.000 euros.

Quizá el verdadero coche eléctrico popular no necesite hacer 600 kilómetros ni acelerar de 0 a 100 km/h en cinco segundos. Quizá simplemente tenga que volver a ser pequeño, ligero y barato.