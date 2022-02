¿Qué ocurre si no identificas al conductor que ha cometido una infracción?

Más información Cómo pagar una multa con la app miDGT, paso a paso

La Dirección General de Tráfico explica en su web que no pretende hacernos responsables de aquellas acciones ilegales que no hemos cometido. Si una persona comete una infracción mientras conducía nuestro vehículo y las autoridades no han podido identificarla, como titulares del coche es nuestra obligación hacerlo para poder llevar a cabo los trámites pertinentes: ¿qué ocurre si no lo haces?

La respuesta la encontramos en la Ley de Tráfico. El citado texto deja claro que “el titular de un vehículo tiene la obligación de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción”. No cumplir con esta responsabilidad está considerado, por la DGT, como una infracción muy grave aunque en este caso la cuantía dependerá de la multa original.

De 200 a 1.500 euros

Volvemos a recuperar el texto de la Ley de Tráfico para comprobar la fórmula que aplican a este caso: “Si es una infracción leve, la multa será el doble de la cantidad prevista para la infracción originaria que la motivó y si es grave o muy grave, el triple”. Teniendo en cuenta las cifras (hasta 100 euros para las leves, 200 euros para las graves y 500 euros para las muy graves), la cantidad oscilará entre los 200 y los 1.500 euros. Ten en cuenta, además, esta multa no cuenta con la opción de pronto pago para reducirla a la mitad.

Cómo identificar a un conductor

Cuando recibas la carta de la DGT pidiéndote que identifiques al protagonista de la infracción, dispondrás de un plazo máximo para realizar la identificación: 20 días naturales que empiezan a contar desde el día siguiente al que ha llegado el requerimiento. Si no has recibido la carta, tendrás otros 20 días naturales desde que se publica en el Tablón Edictal Único.

Tendrás, además, cuatro opciones para llevar a cabo este proceso: puedes hacerlo a través de la aplicación miDGT, presencialmente, por correo o por internet. Si decides acudir a una oficina de Tráfico deberás llevar toda la documentación, es decir, el formulario que figura en la carta con los datos del infractor: nombre, apellidos, DNI, pasaporte o permiso de residencia y domicilio. Lo mismo tendrás que mandar por correo dirigiéndote a la Jefatura de Tráfico o al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

Si lo haces online deberás proporcionar estos datos así como el número de expediente y el código de la notificación que figuran en la comunicación. Recuerda que en este caso hay dos excepciones: no podrás identificar por internet a los conductores que no viven en España y al que no tenía el permiso adecuado para el vehículo con el que circulaba.

