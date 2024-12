¿Pueden las ebikes usar el carril bici? ¿Pueden ir por la calzada?

La movilidad eléctrica está al alza y las bicicletas eléctricas o ebikes son una opción más para movernos a nuestro antojo en las ciudades entre lo que es ya un amplio repertorio de posibilidades. Por tanto, entre los usuarios aparecen muchas dudas acerca de los lugares en los que pueden circular con ellas y en los que no. Con el propósito de aclarar algunas de ellas, en las próximas líneas vamos a aclarar si las ebikes pueden usar el carril y si pueden ir por la calzada. Si tienes una, lo que te vamos a contar a continuación te interesa.

¿Puedo circular con mi ebike por un carril bici?

La respuesta es clara y concisa: puedes hacerlo y además sin necesidad de casco si vas por ciudad. La normativa española te permite circular con tu ebike por los carriles confeccionados para este medio de transporte como los modelos convencionales. Sobre el casco, hay que indicar que sí es obligatorio que lo lleves en vías interurbanas y carreteras. Donde no puedes circular con tu bicicleta eléctrica es en autopistas, autovías, paseos marítimos peatonales y en los carriles destinados a bus y taxi.

Distancia reglamentaría de las bicicletas | Pixabay

De todas formas, has de tener en cuenta los requisitos que ha de cumplir tu modelo para ser considerada ebike que enumera la Directiva Europea 2002/24/CE y las normas de la regulación española incluidas en el Artículo 22 Del Real Decreto 2822/1998:

Ha de tener un motor de 250W o menos con una potencia nominal que baje progresivamente y que debe ir acoplado a la rueda trasera o en el lado del cambio.

El motor sólo puede funcionar mientras que pedaleas.

El motor debe ayudar al pedaleo hasta que se alcanzan los 25 km/h y dejar de funcionar cuando la alcanza o el usuario para de pedalear.

Debe tener timbre y frenos traseros y delanteros.

Puede pesar 40 kilogramos como máximo incluyendo al motor.

Los catadióptricos han de estar en los lados, en los pedales y en la zona trasera. Asimismo se indica que este equipamiento se debe completar con luces de posición delante (luz blanca) y atrás (luz roja).

¿Pueden ir las ebikes por la calzada?

La respuesta a esta pregunta también es afirmativa, tal y como lo hacen el resto de vehículos. Si circulas por vías interurbanas, eso sí, has de saber que deberás hacerlo por el arcén.

Carril bici en la carretera | EFE

Pero, ¿y si hay un carril bici?

Debido a la congestión de tráfico que existe, muchos conductores andan molestos con los usuarios de vehículos de movilidad personal eléctricos. En parte, porque algunos de estos usuarios no siguen las normas de circulación. Y por otro lado, porque no existe una infraestructura bien optimizada para que la circulación sea la ideal.

Sea como sea, no hay pocos enfados por las creencias en un falso mito sobre la circulación de las ebikes y patinetes por ciudad. Y es que se cree que cuando hay un carril bici habilitado, vehículos como patinetes, bicis y ebikes deben ir por este obligatoriamente. La pura realidad es que no es así. La normativa no impide que estos vehículos sigan circulando por la calzada aunque haya un carril bici un metro más allá.

En ocasiones el carril bici podría no estar bien hecho. En otros casos, podría ser simplemente un capricho del usuario. Sea como sea, la realidad es que tienen derecho a hacer uso de la calzada. Lógicamente, no es el uso más seguro pudiendo evitar peligros por un carril bici. Pero no se puede decir que esté circulando de forma incorrecta un ciclista por ir por la calzada aun teniendo un carril bici al lado.