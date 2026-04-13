La próxima amenaza del Tesla Model 3 es de MG y se presenta en forma de Porsche accesible

En días, las dudas empezarán a despejarse. Entre finales de abril y comienzos de mayo. En 2026, el turno del Auto China le corresponde no a Shanghái sino a Pekín. Y será la capital la que le quite el velo a un eléctrico que en la antesala, desde el momento en que lo asumimos como un potencial rival directo del Tesla Model 3, genera expectativas: el MG 07.

El paso preliminar fue el modelo con motores de combustión interna. Conocida como MG7, esta berlina irrumpió años atrás como una aproximación clara a los alemanes de alta gama. En clave Porsche Taycan, el inminente eléctrico planea transitar la misma senda. Aunque difundidos en tono enigmático a través su cuenta oficial de Weibo –red social china de cabecera–, los teasers ofrecen un adelanto lo suficientemente sugerente como para trazar el paralelismo.

MG 07 | MG

Si existe un aspecto que identifica al Taycan del resto de los modelos coupé de Porsche, esa es la silueta que lleva el estilo fastback a otro nivel. El MG 07 deja claras sus intenciones de apegarse a la regla y profundiza con una imagen en la que el coche nos da la espalda. Entre hipnóticas líneas de diseño de sus pasos de rueda traseros y la delgada tira LED, el parecido se presenta inobjetable. Pero los clientes hallarán lo más interesante en el punto máximo de desencuentro: su valor de mercado.

El nuevo MG 07: Premisa, especulación y una expansión posible

Con precio a confirmar, es un hecho que SAIC Motor buscará generar impacto por accesibilidad una vez que este eléctrico se lance como propuesta económica en un segmento en el que tanto el alemán como el globalmente exitoso modelo norteamericano son referentes. Colocarlo en la línea baja respecto del IM5, el sedán de gama superior ya existente, y convertirlo en modelo generalista. Esa es la premisa. De manera tal que podemos especular con un rango de autonomía menor a los más de 700 km que homologa el mencionado, pero con eficiencia suficiente para competir con la autonomía de 600 km en promedio que garantizan sus potenciales rivales.

MG 07 | MG

A propósito de especulaciones, la imagen que lo muestra de perfil revela lo que parece ser un dispositivo de sensor para la conducción autónoma avanzada, en cuyo caso sería lógico que contemple el Nivel mínimo 2+ que caracteriza al IM5.

¿Hablamos de un modelo destinado al mercado europeo? No de momento. Los concesionarios chinos esperan con exclusividad una vez que se consume su presentación mundial en el Salón de Pekín. Ahora bien, el lazo inevitable que empieza a construir con el Tesla Model 3 por su etiqueta de potencial amenaza nos obliga a estar atentos a una eventual expansión en nuestro continente, sobre todo teniendo en cuenta los planes de MG de recuperar su esencia occidental tras haber inaugurado días atrás en Alemania su centro de desarrollo de vehículos al servicio de las necesidades del cliente europeo.