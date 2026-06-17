La prima media del seguro de coche se sitúa en menos de 400 euros por octavo mes consecutivo

La prima media del seguro de coche se situó en 390 euros en mayo de 2026, lo que supone un descenso del 5,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando alcanzó los 412 euros, según datos del comparador Check24.

De este modo, contratar un seguro de automóvil en abril resultó 22 euros más barato que en mayo de 2025, de acuerdo con el análisis realizado por la compañía a partir de pólizas contratadas a través de su plataforma.

A su vez, esta cifra supone una ligera caída respecto al mes anterior, ya que en abril la prima media se situó en 399 euros. De esta manera, contratar un seguro de coche en mayo fue 9 euros más barato que hacerlo en abril, lo que representa un descenso mensual del 2,3%.

"Los datos de mayo muestran una nueva bajada en la prima media del seguro de coche, tanto en comparación con el mes anterior como frente al mismo periodo del año pasado", ha apuntado el consejero delegado de Check24 España, Timm Sprenger.

El estudio tiene en cuenta seguros a terceros, terceros ampliados y todo riesgo -con y sin franquicia- y refleja que, por octavo mes consecutivo, la prima media se mantiene por debajo de los 400 euros.