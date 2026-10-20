DS prepara una revolución para su coche más pequeño: así es el F3VER, un compacto eléctrico de diseño radical y 400 litros de maletero

DS quiere dar un golpe sobre la mesa. La marca premium francesa ha aprovechado el Salón del Automóvil de París de 2026 para presentar el DS F3VER Concept, un compacto eléctrico que anticipa el diseño de sus próximos coches. Y lo más interesante es que no estamos hablando de una enorme berlina de lujo, sino de un vehículo de poco más de cuatro metros que podría marcar el camino para el sustituto del actual DS 3.

El F3VER es todavía un prototipo, pero sus proporciones y su planteamiento dejan entrever hacia dónde quiere dirigirse DS. Una marca que busca diferenciarse de Audi, BMW y Mercedes con una interpretación más atrevida del lujo, en la que el diseño y la personalización tienen tanto protagonismo como la tecnología.

DS F3VER | DS

Un coche pequeño que parece llegado del futuro

Lo primero que llama la atención es su carrocería. El DS F3VER mide 4,19 metros de largo, 1,84 metros de ancho y apenas 1,46 metros de alto. Es decir, tiene unas dimensiones propias de un compacto pequeño, pero una silueta mucho más baja y estilizada que la de los SUV urbanos que dominan el mercado.

El frontal es especialmente llamativo. Desaparece la parrilla tradicional y aparece una pieza vertical central, denominada tótem, que incorpora el emblema de DS. A ambos lados encontramos una nueva firma luminosa con elementos en forma de Y, que proporciona al coche una identidad completamente distinta a la de los modelos actuales.

La trasera tampoco se queda atrás. Incorpora 16 paneles LED capaces de generar un efecto de profundidad prácticamente infinito, inspirados en un túnel de luz. Además, estos pilotos pueden mostrar diferentes animaciones, convirtiendo la iluminación en otro elemento de personalización.

Otro detalle curioso es su pintura Cosmic Blue, capaz de cambiar visualmente entre el azul y el violeta dependiendo de cómo incida la luz. A ello se suma un techo bicolor con un marco decorativo personalizable, una solución con la que DS pretende que cada propietario pueda configurar un coche con una apariencia propia.

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400 litros de maletero en solo 4,19 metros

Pero el DS F3VER no quiere ser únicamente un ejercicio de diseño. La marca francesa también ha prestado especial atención al aprovechamiento del espacio. Su distancia entre ejes de 2,70 metros resulta especialmente generosa para su longitud, lo que debería favorecer la habitabilidad interior.

El dato más sorprendente es su maletero de 400 litros de capacidad, una cifra muy interesante para un vehículo de este tamaño. Como referencia, el DS Nº4 ofrece hasta 430 litros en su versión híbrida, pese a contar con una carrocería considerablemente más larga.

DS también asegura que el F3VER está concebido para ofrecer una autonomía eléctrica destacada dentro de su categoría. Sin embargo, todavía no ha comunicado cifras concretas de batería, potencia o kilómetros por carga. Por tanto, habrá que esperar para comprobar si sus futuras versiones de producción cumplen esas ambiciones.

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¿Será el próximo DS 3 que veremos en los concesionarios?

La gran pregunta es cuánto de este prototipo llegará realmente a la calle. DS no ha confirmado que el F3VER vaya a producirse con este nombre ni ha anunciado una fecha de comercialización. Su misión oficial es adelantar los códigos estéticos de los próximos modelos de la marca.

No obstante, sus dimensiones y su planteamiento encajan con la evolución que podría experimentar el DS 3, el modelo más pequeño de la gama. La firma francesa ya dispone de una versión completamente eléctrica de este vehículo, que recibió una importante actualización técnica con una autonomía superior a 400 kilómetros.

El F3VER también estrena la filosofía denominada Design Intelligence, basada en simplificar componentes, reducir elementos decorativos innecesarios y mejorar la eficiencia aerodinámica. Incluso se han desarrollado paragolpes de una sola pieza para lograr superficies más limpias.

La propuesta resulta especialmente interesante en un mercado donde prácticamente todos los fabricantes apuestan por carrocerías SUV. DS parece dispuesta a demostrar que un coche compacto, bajo y diferente todavía puede tener mucho sentido. Ahora solo falta saber cuánto de esta atrevida propuesta veremos finalmente en los concesionarios.