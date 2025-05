Pocos urbanos pueden presumir de tracción total y etiqueta ECO como este pequeño japonés

Tal vez no lo recuerdes o simplemente no hayas escuchado nunca sobre él, porque aunque su descontinuación en Europa todavía está fresca –con vigencia desde este 2025– no era un coche de alta demanda. En el contexto de la escasa participación de mercado de Suzuki en España, donde la firma japonesa ha estado vendiendo un promedio de 5.600 unidades por año en las últimas tres temporadas, el supermini Suzuki Ignis entregó entre 600 y 700 ejemplares anuales entre 2023 y 2024.

Pero, lejos de compararse con su impacto en India, su principal reducto, algunas decenas de miles de ventas por temporada ha arrojado el pequeño Ignis en nuestro continente y en gran medida se debió a una combinación de ventajas con la que no todos los urbanos cuentan. Al ser un microhíbrido, el Ignis de segunda generación, que entre sus opciones de tracción destaca la AWD, puede circular con etiqueta ECO.

Hoy, Suzuki ofrece como modelo de acceso el Swift, con el que el Ignis emparentaba en arquitectura MHEV –aunque el retirado no llevaba un sistema de 48 voltios, sino de 12–, motor de tres cilindros 1.2, cifras de potencia por arriba de los 80 CV y casi idénticas, y dimensiones en los mismos rangos. Para ponerte en contexto, la renovación de la flota en la firma asiática se ha generado en la búsqueda de la reducción de emisiones obligatoria por la normativa desde el 2025 más estricta, el evitarse pagar multas por cada exceso de emisión en las ventas y el objetivo de aumentar la cuota de modelos cero emisiones hasta final de la década para que acapare un 25 por ciento del total de los coches.

Suzuki Ignis | Suzuki

Ventajas de tener un Suzuki Ignis en 2025

Verán entonces que mantener en cartera dos urbanos de electrificación ligera y similares en el resto de las características no era conveniente para la japonesa, de manera tal que la firma acabó prescindiendo, entre otros modelos, del Ignis, que como consecuencia, ya fuera del mercado, pasa a ser una opción más accesible. Por debajo de los 20.000 euros y hasta bastante por debajo según la ocasión.

Entonces tenemos un supermini con etiqueta ECO ahora más barato y con tracción tanto delantera como total, y es esta última la que recomendamos por las cualidades de conducción y seguridad, pero también de consumo. Un coche de tracción delantera desde ya que va a consumir menos combustible que uno de tracción a las cuatro ruedas, pero el Ignis en versión 4x4 recompensa eficiencia con su sistema de distribución automática de par al eje trasero cuando se detecta falta de agarre en las ruedas delanteras.

Pero, sea cual fuere la tracción elegida, el Ignis te da espacios de habitáculo y de carga notables. Si van niños, el coche cumple con la soltura suficiente, pero tampoco está mal si en los asientos de atrás van personas adultas, sobre todo si hablamos de trayectos cortos. Las plazas traseras pueden deslizarse hacia atrás o hacia adelante, para obtener más comodidad de las piernas o para aumentar la capacidad del maletero, que te da un volumen superior a los 1.000 litros con los respaldos de la segunda fila abatidos. En este sentido, el del espacio interior, puedes estar seguro de que este japonés es mejor que un Fiat Panda o un Kia Picanto.