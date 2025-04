El Plan Moves te deja esta berlina eléctrica de lujo por menos de 30.000 €

Una berlina eléctrica puede parecer un coche destinado solamente a los más pudientes. No en vano, este tipo de vehículos siempre han sido dirigidos por las marcas a ejecutivos y gente de negocios principalmente. No obstante, con la renovación del Plan Moves por parte del Gobierno esto puede cambiar un poco. Si no te lo crees, has de conocer la oferta que tiene el Hyundai Ioniq 6, que ganó el premio a Mejor Coche del Año en 2023 coincidiendo prácticamente con su lanzamiento y que pretende demostrar que ese éxito no fue flor de un día, sino el principio de algo muy grande.

151 CV y más de 400 kilómetros de autonomía

La version del Hyundai Ioniq 6 que está en oferta cuenta con un motor eléctrico trasero que aporta 151 CV y 350 Nm de par motor máximo que se asocia a una caja de cambios automática. Asimismo, está dotado con una batería de 53 kWh de capacidad que le permite homologar unos 429 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP tras una sola carga. Por tanto, la etiqueta DGT que le corresponde claramente es la Cero. Otra de las virtudes que tiene y que se agradece especialmente por las familias está en su maletero, que puede albergar hasta 401 litros.

Hyundai Ioniq 6 | Centímetros Cúbicos

No obstante, si se abaten los asientos traseros puede aumentar notablemente y tiene otro por delante de 45 litros. Por lo tanto, estamos hablando de un coche muy adecuado para familias que pretenden viajar por carretera con frecuencia.

Gran equipamiento de serie

El habitáculo del Hyundai Ioniq 6 se caracteriza por gozar de buena amplitud y repertorio tecnológico. De esta manera, el salpicadero presenta líneas rectas, dos pantallas panorámicas de 12 pulgadas cada una que, sin embargo, casi están unidas en una sola. Justo debajo de las pantallas están las líneas del climatizador, mientras que en los lados se pueden apreciar las pantallas de los retrovisores. Su consola central está en una posición elevada, que junta todos los botones para las ventanillas, huecos para dejar el teléfono cargando y colocar bebidas.

Su volante es de aro grueso y desprende aroma deportivo. Como curiosidad, en el centro no luce el logo de Hyundai sino cuatro píxeles que muestran al conductor detalles como el estado de la carga o el botón para que el asistente de voz le dé indicaciones. Ademas, tiene botones físicos como ocurre en la parte del salpicadero para acceder al navegador directamente, controlar el sistema multimedia y accesos preferentes.

La oferta: disponible desde 27.310 €

Dicho todo esto, el Hyundai Ioniq 6 puede ser tuyo por tan sólo 27.310 €, un precio muy descontado gracias a las condiciones del Plan Moves, con achatarramiento incluido del coche de combustión antiguo, las de financiación de la marca coreana y del comparador de precios Qué Coche me Compro. ¿Seguro que vas a dejar pasar esta oportunidad?