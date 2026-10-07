La DGT intensifica esta semana los controles a los conductores

La carretera española afronta desde este lunes una semana de vigilancia reforzada. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un nuevo dispositivo de control que se desarrollará hasta el próximo domingo 11 de octubre y que llevará a agentes de tráfico y cámaras a distintos puntos de las vías urbanas e interurbanas.

La operación contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de las policías autonómicas y locales que se incorporen a la iniciativa. El despliegue combinará controles presenciales con la vigilancia mediante cámaras instaladas en carretera, capaces de detectar determinadas conductas al volante.

No será el único elemento del dispositivo. Voluntarios de ASPAYM, la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas, acompañarán a los agentes durante algunos de los controles. Esta organización colabora con la DGT desde 2007 en diferentes acciones de concienciación dirigidas a los conductores.

Controles en 17 provincias

La colaboración entre agentes y voluntarios se desarrollará en controles de Almería, Ávila, Burgos, Cuenca, Granada, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, León, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

La iniciativa forma parte, además, de la operación europea Focus on the Road, coordinada por RoadPol, la asociación que agrupa a diferentes cuerpos de policía de tráfico europeos.

El dispositivo prestará especial atención al comportamiento de los conductores y permitirá comprobar desde los propios controles y mediante medios tecnológicos determinadas acciones que pueden comprometer la atención al volante.

El móvil sigue siendo uno de los grandes problemas

Entre las conductas que más preocupan a los responsables de tráfico está el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Las cifras de uso declaradas por los propios conductores muestran hasta qué punto el teléfono sigue presente en el día a día al volante.

Según los datos recopilados en 22 países europeos, un 51% de los conductores reconoce utilizar dispositivos manos libres mientras conduce. El 22% admite mantener conversaciones con el teléfono en la mano y un 23% reconoce leer mensajes o consultar redes sociales durante la conducción.

La tecnología permite además detectar algunas de estas conductas sin necesidad de que un agente se encuentre físicamente junto al vehículo. Las cámaras instaladas en las carreteras pueden servir para identificar, entre otras situaciones, el uso del teléfono móvil durante la marcha.

Más de 15.000 siniestros con distracciones

Los datos que maneja Tráfico sitúan las distracciones como el factor concurrente más habitual en los siniestros viales. En concreto, estuvieron presentes en 15.707 casos, equivalentes al 21% del total.

El porcentaje aumenta cuando se analizan los siniestros mortales. Las distracciones aparecen en 444 accidentes con víctimas mortales, lo que representa el 32% de los casos.

La campaña mantendrá los controles durante toda la semana, con un despliegue que pretende abarcar tanto los desplazamientos por carretera como la circulación dentro de las ciudades.