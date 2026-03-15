¿Tu parasol puede volverse HUD? La curiosidad que promete salvar coches viejos (o quedarse en anécdota)

Rinard Ford es inventor independiente. No, no tiene nada que ver con la Ford, pero ha registrado una patente para convertir el parasol en un Head-Up Display portátil que se fija con un simple clip. La idea es tan directa como llamativa: es una lámina transparente de unos 12 × 30 cm capaz de mostrar la velocidad, la navegación o los avisos básicos vía Bluetooth que está pensada para pasar de un coche a otro sin tocar la electrónica ni desmontar nada.

Sobre el papel suena tentador porque permite llevar “HUD” a coches antiguos, de alquiler o de flota sin pasar por caja en un concesionario ni cambiar medio salpicadero. Además, al no proyectar sobre el parabrisas, esquiva uno de los problemas clásicos de los HUD aftermarket: los reflejos pobres cuando el cristal está sucio o el sol cae de frente.

Como curiosidad tecnológica tiene bastante sentido porque es barata, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos. No es una revolución, pero sí una solución ingeniosa al problema real de cómo añadir información en el campo visual sin meterse en obras ni en sistemas cerrados de fabricante.

¿Qué valor real aporta?

Este parasol-HUD no apunta al conductor del coche nuevo, sino al mercado aftermarket más básico. Al de los taxis, los coches de alquiler, las flotas pequeñas o aquellos usuarios que alternan varios vehículos podrían sacarle partido por su rapidez de instalación y su coste reducido. Es decir, a ti, que tienes un viejo Megane o un Xsara, o un Escort. Se monta, se usa y se quita sin dejar rastro.

Patente Rinard Ford | U.S. Patent Filing

Su valor frente a los HUD integrados de fábrica está en la portabilidad más que en la sofisticación. No hay realidad aumentada, ni integración con ADAS, ni avisos avanzados de seguridad. Funciona con información simple y eso también es parte de su atractivo al haber menos datos, menos menús y menos distracciones si se usa con la cabeza.

Para los talleres o empresas de movilidad puede ser incluso un extra comercial interesante que podría venderse con facilidad. No convierte un coche viejo en moderno, pero sí añade una capa de “sensación tecnológica” sin complicaciones, algo que en ciertos contextos vende más de lo que parece, y si no, mira en AliExpress y te sorprenderás por la cantidad de productos de este tipo que hay para coches viejos.

Por qué probablemente se quede en curiosidad

El principal problema no es la idea, sino dónde se coloca. Un dispositivo rígido justo encima de la columna de dirección entra en terreno delicado en cuanto a seguridad pasiva porque en caso de despliegue del airbag frontal, cualquier elemento ahí exige ensayos y certificaciones muy serias, especialmente en Europa, donde la homologación no perdona ni una.

A eso se suman los límites ópticos, porque los HUD reflectantes siguen teniendo problemas con las gafas de sol polarizadas y obligan al ojo a cambiar de enfoque entre la carretera y una pantalla cercana. En trayectos largos eso genera fatiga visual, algo que los sistemas de fábrica ya han solucionado… pero este tipo de inventos no.

Luego está el contexto industrial. Mientras esta patente busca un hueco, los fabricantes avanzan hacia HUD holográficos integrados en todo el parabrisas y sistemas de realidad aumentada conectados a los ADAS. Frente a eso, el parasol-HUD parece tener una ventana corta: útil hoy como curiosidad práctica para coches antiguos, y probablemente obsoleto mañana si no supera sus límites técnicos y regulatorios.