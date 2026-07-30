El otro bastión del diésel: el DS N°4 es herencia superdeportiva y equipamiento de lujo, pero más barato que sus rivales alemanes

Fuera de debate está la multipropulsión del DS N°4, al que el fabricante define como un pionero de su categoría una berlina premium de dimensiones compactas hacia medianas en contar con una gama abiertamente electrificada. Lo puedes obtener como híbrido ligero para asegurarte la etiqueta Eco o bien como híbrido enchufable o todo eléctrico para garantizarte la etiqueta Cero, pero a estas mecánicas agrega una cuarta que responde a una forma de movilidad aún vigente.

El lazo entre el lujo y el diésel nos acostumbra a dirigir la mirada desde hace décadas en los vehículos alemanes de alta gama. Resulta que este hatchback de cinco puertas con 4,4 metros de longitud es otro bastión del combustible que se resiste al retiro y lo hace, iniciando en unos 31.000 euros, con un precio inferior al de rivales como el Audi A3 y el Mercedes Benz Clase A.

DS Nº4 | DS

Un exponente del lujo francés para escaparle a las especificaciones tradicionales en forma de estrella o de cuatro aros. Pero un lujo a prueba de críticas y detractores, porque se manifiesta puertas adentro con una sofisticada composición y reparto de materiales que deja en evidencia a los modelos premium de su segmento que salen de las automotrices alemanas. Todo parte de un interior de alta densidad con diferentes tejidos y el nivel sube en acabados superiores que aplican tapizados y acolchados en cuero Nappa Criollo y alcántara.

Más allá de este grado de calidad, si por algo destaca desde su versión de acceso es por su más que generoso equipamiento en materia de confort, tecnología y seguridad.

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Herencia superdeportiva y versión diésel

No menos interesante es su faceta de rendimiento. El concepto de diseño exterior es una declaración de principios y nada es casualidad. El DS N°4 no es solo lujo francés, porque ante todo sale de fábrica con una herencia superdeportiva. Su silueta, sus molduras, sus llantas de aleación de 19 ó 20 pulgadas y todo aquel elemento que hace a su carácter estético se expresan como una evolución de serie del DS E-Tense Performance, el concept car en que se inspira.

En cuanto a su única mecánica no electrificada, la diésel con consumo medio de 5,2 a 5,3 l/100 km, este coche se aproxima a un ideal para autopistas al moverse por medio de su motro de cuatro cilindros 1.5 que, conectado a una caja automática de ocho velocidades, envía al eje delantero hasta 130 CV y puede ir a más de 200 km/h.