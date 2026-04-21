Un "made in Spain" de gasolina y diseño bastante llamativo ha bajado su precio hasta los 17.000 euros

Lancia (que desde 1969 pertenece a Fiat) nos ha dejado modelos míticos como el Fulvia, el Stratos o el Delta. Sin embargo, todos surgen de la misma etapa dorada de la marca italiana, los años 70 y 80. Desde entonces, parece que hubo un bajón de creatividad, justificado en la mayor apuesta de Fiat por sus propios coches. De hecho, el siglo XXI la historia de Lancia ha estado protagonizada prácticamente por un único modelo, el Ypsilon, que está dando un arreón en los últimos años y ahora está de oferta en el mercado español.

Se trata de un Utilitario de 4,07 metros de largo, 1,43 de alto y 1,75 de ancho que se puede comprar desde 17.168 euros durante el mes de abril financiando con la marca y cumpliendo determinadas condiciones. A este precio está disponible la versión de acceso, así que nos centraremos en ellos, empezando por su motorización.

Lancia Ypsilon | Lancia

Ahorrar cada kilómetro

Integra un propulsor de gasolina de 1.2 litros y tres cilindros en línea que entrega 100 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,2 segundos, una velocidad máxima de 194 km/h y un consumo de combustible de 5,2 litros cada 100 kilómetros. Es decir, es un coche para ahorrar mientras se conduce por su gasto reducido.

El motor, además, está vinculado a una tracción delantera y una transmisión manual de seis marchas. Es un vehículo de toda la vida, pero que no renuncia a nuevas tecnologías como su sistema de distancia de aparcamiento trasero, su control de arranque en pendiente, encendido automático de luces de emergencia, alarma de colisión, alerta de cambio de carrol y reconocimiento de señales de tráfico.

Estos sistemas de asistencia a la conducción se completan con tecnología de entretenimiento, destacando su pantalla táctil de 10,25 pulgadas, situada en el salpicadero, desde la que controla el sistema multimedia con sus múltiples app. Incluso, descarga de forma automática e inalámbricas actualizaciones de software, ampliando el ciclo de vida del coche.

El nuevo Lancia Ypsilon se moderniza con la electrificación como premisa. |

Acabados interiores

Encontrar un equipamiento tecnológico por tan poco precio, resulta casi imposible. Pero hay que añadir sus acabados, especialmente los interiores, con tonos brillantes en puertas y el tablero, asientos de tela y un volante multifunción ajustable. En el exterior, vemos un diseño con cierto toque deportivo y un frontal con mucha personalidad que se ha convertido en la principal seña de identidad de la marca.

Creo que hay motivos suficientes para pensar que el Lancia Ypsilon por 17.000 euros es una ganga. Sin embargo, aún quedan por citar algunas virtudes como su entretenida experiencia de conducción, característica del fabricante italiano, y su amplio espacio de carga para ser un Utilitario. La guinda son sus 352 litros de maletero.