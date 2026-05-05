Es un BYD pero no es barato: 3.000 CV y el récord de velocidad para venderse por 2,5 millones de euros

Las marcas chinas no paran de sorprendernos. BYD es la más popular en Europa y sus modelos van conquistando poco a poco nuestras carreteras. Uno de los argumentos de sus coches 100% eléctricos para tener éxito en el mercado es su bajo precio. Sin embargo, no todos sus vehículos son baratos. El fabricante del gigante asiático acaba de cerrar la venta más cara de su historia, y es multimillonaria.

BYD YangWang U9 Extreme | BYD

BYD, además de en modelos de acceso como Compactos o SUVs 100% eléctricos de bajo coste, también desarrolla superdeportivos como el Yangwang U9, cuyo precio en el mercado chino se acerca a los 250.000 euros. No obstante, ese es un precio asequible si comparamos con lo que ha costado su versión más salvaje, la Extreme. En el Salón del Automóvil de Pekín, una de las 30 unidades que existen de este vehículo se vendió por casi 2,5 millones de euros.

BYD YangWang U9 Extreme | BYD

Más potente de los eléctricos

El Yangwang U9 Extreme es uno de los superdeportivos con una motorización más exagerada de toda la historia. Su propulsor eléctrico suma 3.000 CV de potencia, superando a numerosos modelos de las marcas más tradicionales en este segmento como Ferrari, Bugatti o Lamborghini. Dentro de los coches 100% eléctricos, es el más potente hasta el momento.

Yangwang U9 Extreme | Yangwang

Lo demuestra no solo en sus cifras mecánicas, sino incluso sobre el asfalto. En septiembre de 2025, el Yangwang U9 Extreme se enfrentó al reto de convertirse en el coche de producción más rápido de todos los tiempos. Y lo consiguió alcanzando una velocidad máxima de 496,22 km/h, mejorando los 472,41 km/h registrados por el Rimac Nevera solo un mes antes.

Récord en Nürburgring

No es el único récord que el Yangwang U9 Extreme ha batido últimamente. Días después de lograr el de la velocidad máxima registrada, se dirigió a Nürburgring para conquistar la mítica pista con el mejor tiempo para un vehículo eléctrico de producción en una única vuelta. Volvió a lograr su objetivo parando el cronómetro en 6 minutos, 59 segundos y 157 milésimas.

BYD YangWang U9 Extreme | BYD

Las cualidades del Yangwang U9 Extreme no se quedan solo en la velocidad. Van mucho más allá porque el sistema DiSus-X exclusivo de la marca china BYD para sus modelos de más alta gama, convierte a este coche en prácticamente en juguete porque se pueden accionar las ruedas de forma independiente saltando en parado o circulando sobre tres ruedas. Con este superdeportivo, el fabricante del gigante asiático cumple con su propio nombre, Build Your Dreams.