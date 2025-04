Peugeot está más de vuelta que nunca y este compacto lo demuestra

Érase una vez el Peugeot 308 con su motor 1.2 PureTech, un coche al que le colgaron el cartel de “Pudretech” como si fuera un villano de película mala, pero es que tenían razón. En los modelos de 2014 a 2018, la correa de distribución se deshacía antes de tiempo y taponaba la bomba de aceite, el propio aceite se volvía un engrudo y los dueños acababan en el taller más de lo que querían. Para el comprador de a pie, ese que solo busca un coche para ir al curro y llevar a los niños al parque, era un dolor de cabeza: fiabilidad dudosa y miedo a quedarse tirado. La fama le pesó como una losa, aunque nos dio muchos vídeos de Ángel Gaitán.

Pero los cuentos cambian. Peugeot escuchó el ruido y, desde 2019, empezó a darle la vuelta al guion. La correa se cambió por una más resistente y bañada en aceite mejorado, y los filtros de partículas se reforzaron para evitar atascos. Los 308 de tercera generación (desde 2021) dejaron atrás ese pasado oscuro. En el Reliability Index 2024, Peugeot está entre las 10 marcas más fiables, por encima de VW.

El héroe que resurge

Hoy, el 308 es como ese colega que tocó fondo y salió más fuerte. El gasolina puro ya no existe en la gama de peugeot.es; ahora el protagonista es el Hybrid 136 e-DCS6, un 1.2 de 136 CV con hibridación ligera (etiqueta ECO). Tiene cadena de distribución, no correa, y un motor eléctrico de 21 CV que lo hace suave y eficiente: 4,7 l/100 km y un 0-100 en 9,3 segundos. No es ir de Toretto por la vida, pero para el día a día te lleva con alegría, y en ciudad puede ir en modo eléctrico un rato. Es un coche que te hace sentir que has elegido bien, que es lo que te interesa al final.

Peugeot e-308 | Peugeot

El interior también da un salto: pantalla de 10” con Apple CarPlay, asientos cómodos y un diseño que parece más caro de lo que es. La calidad Stellantis (al estilo de Volkswagen, pero con más estilo francés) está en los detalles: todo encaja y aguanta el trote. Los híbridos enchufables (195 CV) y el diésel BlueHDi (130 CV) completan una gama que ya no da sustos. El 308 ha resucitado como un héroe que aprendió de sus errores y ahora va a por todas.

La oferta que remata

Aquí viene el final feliz. En Peugeot Store, el 308 Style Hybrid 145 e-DCS6está a27.100,01 € al contado (30.800,01 € sin promo, entrega en julio de 2025). Financiado con Stellantis Finance, te sale por 258,95 €/mes (entrada 5.696,20 €, 36 cuotas, final 14.445,20 €, TAE 6,26%), hasta fin de mes. Trae faros LED, sensores traseros y climatizador.

Por ese precio, te llevas un compacto que te da diseño, eficiencia y tranquilidad. Es el 308 que el comprador de a pie merece.