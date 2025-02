Olvida el Xiaomi SU7, el deportivo eléctrico chino barato tiene puertas de tijera y es más barato que un BMW Serie 3

Cuando piensas en coches eléctricos, es difícil no imaginar precios desorbitados. Sin embargo, el Xpeng P7 llega para demostrar que puedes tener un deportivo eléctrico con estilo, potencia y tecnología sin hipotecarte. Este modelo, con su precio competitivo, pone contra las cuerdas a berlinas tan icónicas como el BMW Serie 3, ofreciendo mucho más por mucho menos, ¡y ya era hora de que alguien le plantara cara a estas grandes marcas!

El diseño del Xpeng P7 te deja sin palabras: puertas de tijera, sí sí. Un guiño a los superdeportivos de lujo. A esto se suma su silueta aerodinámica y detalles futuristas que lo convierten en un coche que parece sacado de una película de ciencia ficción.

Xpeng P7 | Xpeng

¡ 576 km de autonomía y hasta 430 CV!

Pero no solo es una cara bonita con dos puertas "raras". Este eléctrico viene bien armado: una versión Performance con 430 CV y tracción total que acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,1 segundos, y otra de tracción trasera con 276 CV, ideal para una conducción equilibrada y eficiente. Ambas versiones ofrecen una experiencia de manejo que combina potencia y precisión.

La autonomía también juega a su favor. Con hasta 576 km en ciclo WLTP, el P7 es capaz de enfrentarse a trayectos largos sin problemas. Y si te preocupa quedarte sin batería, su sistema de carga rápida permite alcanzar el 80% en apenas 30 minutos. Este dato es una pasada. Sin duda la marca quiere ser pionera en el rendimiento de las cargas de baterías.

El interior del Xpeng P7 está pensado para los amantes de la tecnología. Dos pantallas dominan el salpicadero, ofreciendo una interfaz intuitiva para controlar desde la navegación hasta los sistemas de entretenimiento. Además, incorpora funciones de asistencia a la conducción como control de crucero adaptativo, aparcamiento autónomo y frenado de emergencia. Es un coche que combina confort y seguridad de forma impecable.

Xpeng P7 | Xpeng

El Xpeng P7 llega para revolucionar el mercado: puertas de tijera y precio imbatible

Hablemos del precio, que es donde el P7 realmente brilla. Con un precio inicial de unos 49.000 euros, este eléctrico chino compite directamente con modelos de gamas más altas, ofreciendo equipamiento y prestaciones que normalmente encontrarías en coches mucho más caros. Y ahora que has conocido este dato, ¿crees que merece la pena?

El Xpeng P7 no escatima en detalles como estamos viendo. Desde su acabado premium hasta su impresionante rendimiento, este coche está diseñado para aquellos que buscan una experiencia de conducción única. Cada trayecto se convierte en algo especial, y su equipamiento de serie garantiza que incluso los conductores más exigentes queden satisfechos.

¿Estás listo para conducir el futuro? El Xpeng P7 te está esperando

El Xpeng P7 es más que un coche eléctrico. Si estás pensando en dar el salto al mundo eléctrico, este modelo debería de ser una de las primeras preferencias. A mí, personalmente no me atraen estos diseños tan deportivos, pero si me sobraran 50.000 euros, ya lo tendría en mi garaje.