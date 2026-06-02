BMW recuperará el Serie 1 de tracción trasera, aunque no será como lo recuerdan los puristas

El BMW Serie 1 siempre ha tenido una relación especial con los aficionados a la marca. Durante años fue uno de los pocos compactos del mercado con tracción trasera, una solución técnica que lo diferenciaba de rivales como el Audi A3, el Mercedes Clase A o el Volkswagen Golf. No era el coche más espacioso de su categoría, pero sí tenía algo que muchos valoraban: ese tacto más propio de BMW, con el eje trasero como protagonista.

Todo cambió con la tercera generación. BMW abandonó la propulsión en el Serie 1 y pasó a una plataforma de tracción delantera, una decisión lógica desde el punto de vista industrial y práctico, pero difícil de digerir para los puristas. El compacto ganó espacio interior y eficiencia de fabricación, pero perdió una de sus señas de identidad más claras.

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El Serie 1 volverá a ser propulsión trasera, pero con truco

La próxima generación del BMW Serie 1 debería llegar en 2028 con versiones híbridas y eléctricas.

La tracción trasera regresará en la versión eléctrica, no en los modelos de combustión.

La buena noticia para quienes echaban de menos aquella fórmula es que el Serie 1 de tracción trasera volverá. La mala, al menos para los más nostálgicos, es que no lo hará como antes. No hablamos de un compacto de gasolina con motor longitudinal y propulsión, sino de una versión eléctrica asentada sobre una nueva plataforma específica para coches de cero emisiones.

Según la información adelantada por Autocar, la próxima generación del Serie 1 llegará en 2028 y contará con una versión eléctrica que podría adoptar la denominación BMW i1. Esta variante utilizaría la nueva arquitectura eléctrica Gen6 del Grupo BMW, una base con planteamiento de propulsión que permitiría colocar el motor eléctrico en el eje trasero.

Eso significa que el Serie 1 recuperaría parte de su carácter original, aunque por un camino completamente distinto. La tracción trasera ya no llegaría por mantener una receta clásica de combustión, sino por las posibilidades que ofrece el coche eléctrico: motor detrás, piso plano, batería en posición baja y una arquitectura más flexible.

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Hasta 322 CV y etiqueta Cero para el Serie 1 eléctrico

La versión eléctrica más potente estándar podría alcanzar unos 322 CV.

BMW también podría reservar una configuración de dos motores para una variante más prestacional.

El futuro BMW i1 no será solo una versión ecológica del Serie 1. También podría convertirse en una de las variantes más interesantes de la gama por prestaciones. La información disponible apunta a una configuración con un único motor eléctrico trasero y una potencia de hasta 322 CV en su versión estándar más potente.

Además, la plataforma permitiría montar un segundo motor eléctrico en el eje delantero. Eso abriría la puerta a una posible versión de altas prestaciones con tracción total, quizá bajo una denominación M o M Performance. En ese caso, estaríamos ante el Serie 1 más potente jamás planteado por BMW.

La autonomía todavía no está cerrada, pero todo apunta a que será inferior a la de modelos eléctricos más grandes de la familia Neue Klasse. Tiene sentido: un compacto como el Serie 1 no puede alojar una batería tan grande como la de una berlina o un SUV de mayor tamaño. A cambio, debería ofrecer un precio de acceso más contenido y unas dimensiones más manejables para el uso diario.

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Los gasolina seguirán siendo otra historia

Las versiones de combustión del próximo Serie 1 seguirán utilizando una base de tracción delantera.

BMW también prepara opciones híbridas, incluida una posible variante híbrida enchufable.

El matiz importante es que el regreso de la tracción trasera no afectará a toda la gama. Las versiones de gasolina e híbridas del próximo Serie 1 seguirán apoyándose en una evolución de la arquitectura actual, pensada desde el inicio para modelos de tracción delantera.

Esto permitirá a BMW mantener una gama amplia. Por un lado, versiones de combustión para quienes todavía no quieren dar el salto al eléctrico. Por otro, una variante eléctrica con etiqueta Cero para competir contra los futuros compactos eléctricos de Audi y Mercedes.

La estrategia es inteligente porque BMW no rompe de golpe con el comprador tradicional, pero tampoco renuncia a recuperar una parte del atractivo perdido del Serie 1. La paradoja es evidente: el compacto de BMW volverá a ser propulsión precisamente gracias al coche eléctrico.

Y eso deja una lectura interesante. Los puristas no tendrán exactamente el Serie 1 que recuerdan, pero sí un compacto eléctrico que puede devolver a la gama una parte de su personalidad. No será como antes, pero al menos volverá a haber un BMW Serie 1 que empuje desde atrás.