McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition: el híperdeportivo 10 estrellas

McLaren Automotive celebra la 10 ª victoria de McLaren Racing en el Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1 (y dos campeonatos mundiales consecutivos) ofreciendo una oportunidad única para que diez clientes de McLaren formen parte de este hito.

Limitada a diez coches, la exclusiva Edición de Campeonato Artura Spider MCL39 ha sido diseñada por McLaren Special Operations (MSO) no solo para conmemorar la historia del constructor de Fórmula 1, sino también para rendir homenaje al icónico coche de carreras con el que ganó el Campeonato Mundial de Constructores en 2025 y con el que Lando Norris ganó su primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

La decoración pintada a mano del Artura Spider MCL39 Championship Edition combina el Naranja Myan con el Negro Ónix y cada "10" pintado en la carrocería presenta diez estrellas y los contornos finamente dibujados de cada monoplaza de Fórmula 1 de McLaren que ganó un Campeonato de Constructores.

La línea exterior se realza con el Pack Negro y las llantas de aleación forjadas superligeras de 10 radios en Negro Brillante. Llantas que se complementan con pinzas de freno Naranja Myan de McLaren y logotipos McLaren en negro, el Pack de Insignias Stealth y el escape deportivo con embellecedor Stealth.

Dentro, detalles que incluyen un bordado único del "10" en el reposacabezas en Naranja McLaren y un marcador del volante a las 12 en punto pintado en Naranja Myan con el "10". Cada coche también recibirá una placa personalizada en la consola central.

El interior, compuesto por Alcántara Performance Carbon Black y cuero Nappa Jet Black con ribetes en Naranja McLaren Vision, ha sido seleccionado para combinar con todos los detalles citados.

Los embellecedores de de fibra de carbono satinada extendida van firmados a mano por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Cada Artura Spider MCL39 Championship Edition también incluye una placa de récord de pista personalizada en el maletero, que enumera las victorias, poles y vueltas rápidas conseguidas por McLaren en la temporada 2025.

Además de su coche, cada cliente recibirá un recuerdo de colección superexclusivo del Campeonato de Constructores de Fórmula 1 2025.