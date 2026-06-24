DS Nº8 es el nuevo SUV eléctrico con 550 kilómetros de autonomía en su versión de acceso

El DS Nº8 es un coche eléctrico un poco indefinido. Tiene cosas de SUV, como la altura respecto al suelo o la robustez, pero la apariencia realmente es de un gran y elegante coupé. Este coche lleva la firma de Stellantis (de hecho, su estética tiene aspectos que recuerdan a los diseños de los Peugeot, como los faros en forma de colmillo), y se puede comprar desde 53.101 euros.

Lo más interesante del DS Nº8 como coche eléctrico es que su versión de acceso, llamada Pallas, ofrece una autonomía de 550 kilómetros, cuando lo lógico es que las alternativas más baratas de los modelos entreguen una autonomía entre los 250 y los 350 kilómetros. Es un plus que puede atraer a muchos clientes que no necesiten el equipamiento más avanzado pero sí una batería de alto rendimiento para largos desplazamientos.

DS Nº8 | motor.atresmedia.com

Versión todoterreno

Hay una opción Pallas Long Range que se va hasta los 750 kilómetros de autonomía, y después, tres alternativas denominadas Etoile que son las consideradas Premium y que van desde los 257 a los 715 kilómetros de autonomía. La versión más avanzada, la Long Range Etoile 4x4 (la única con tracción total), es la que más potencia suma, 350 CV, pero su autonomía se queda en 664 kilómetros. La complejidad de su mecánica reduce la capacidad del maletero a los 580 litros, respecto a los 620 del resto de opciones.

Vamos a centrarnos en lo que nos tiene que ofrecer la versión de acceso, la más asequible. Sus 230 CV de potencia logran acelerar de 0 a 100 en 7,7 segundos y una velocidad máxima de 190 km/h. No hablamos de un superdeportivo, está claro, pero sí de un coche con prestaciones de alta gama y que garantiza una experiencia de conducción bastante entretenida y vertiginosa.

Prueba DS Nº8 | Centímetros Cúbicos

Conducción autónoma

La motorización está vinculada a una tracción delantera con sistema de control de descenso y a una transmisión automática de una única velocidad. En cuanto a su equipamiento tecnológico, es más que suficiente. Sistema de aparcamiento trasero y delantero con sensor y cámara, enorme pantalla táctil de 16 pulgadas para el sistema multimedia, base de carga inalámbrica…

Y un nutrido grupo de sistemas de asistencia a la conducción que incluyen conducción autónoma de nivel 1. Al margen de toda la técnica, una de las condiciones de venta suben bastante el interés por el DS Nº8, pues su garantía alcanza los 96 meses y los 160.000 kilómetros. La guinda del pastel para un coche muy llamativo.