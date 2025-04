En un mundo loco con los SUV pequeños, este Volkswagen es el rey de la comodidad para familias, y puedes tenerlo desde 33.000 €

Con tanto SUV pequeño por ahí que parece que los regalan, el Volkswagen Tiguan es un pequeño respiro. Tiene 4,54 metros y un maletero de 652 litros que te salvan la vida: metes el carro del crío, las mochilas del cole, la compra, las maletas… sin hacer malabares. Si tumbas los asientos te vas ya a 1.650 litros, así que hasta las bicis o el equipo de camping entran sin problema. Y lo de atrás se mueve para que des más espacio a las piernas o a la carga.

El interior es un auténtico gustazo: no te entra el ruido de la carretera, el aire tiene tres zonas para que nadie se queje, y la pantalla de 12,9” te pone el CarPlay sin cables para que los niños enchufen sus dibujos. Hay USB-C por todas partes, y si escoges los asientos con masaje (que no vienen de serie, ojo), los viajes largos son como ir en un spa. Subir y bajar a los peques es fácil con las puertas grandes y el suelo alto. No es un SUV de postureo; es un cacharro pensado para que la familia no acabe loca, y menos aún tú.

Mueve tu mundo sin arruinarte

Volkswagen Tiguan híbrido | Volkswagen

El Tiguan no te va a dejar tirado con la tropa a cuestas. El motor de entrada, el 1.5 eTSI de 130 CV, lleva un poco de ayuda eléctrica (etiqueta ECO) y te da 220 Nm para salir del paso sin agobios (para que me entiendas, es como cuando tira un caballo percherón); el 0-100 lo hace en 10,6 segundos, no sirve para fardar, pero vale para el día a día. El cambio DSG de 7 marchas va suave, y con 5,8 l/100 km no te clava en la gasolinera. Si quieres más caña, tienes el 2.0 TSI de 201 CV o los híbridos enchufables de hasta 272 CV con 125 km sin gasolina, pero el básico ya te saca del apuro.

Si te metes por caminos chungos, el 4MOTION (que es extra) y los 200 mm de altura libre te sacan del barro con cero dramas. Lo bueno es el precio: en volkswagen.es, el Tiguan Life 1.5 eTSI 130 CV está en 33.730 €, y con descuentos tipo Carwow te lo puedes pillar por unos 33.000 €. Financiado, son 358 €/mes (entrada 5.000 €, 48 cuotas, final 18.000 €, TAE 7,5%), hasta abril del 25. Lleva faros LED, sensores y el cockpit digital de 10,2”. Nada de SUV pequeños que te aprietan; este es un Volkswagen que te hace la vida fácil.