La multa de 200 euros que puedes evitar haciéndole caso a este recordatorio de la DGT

El coche cuenta con numerosos elementos de seguridad ideados no solo para velar por nosotros mismos, sino también por los demás conductores. Es por ello que resulta crucial que utilicemos todos y cada uno de estos componentes para lograr que la circulación sea más segura. Así, la DGT recuerda cuándo debemos usar los intermitentes, elemento de seguridad básico que muchos conductores ignoran y que puede conllevar una multa de 200 euros.

Y es que, al fin de cuentas, el intermitente es tan sencillo de utilizar que no debería suponer ni un esfuerzo ni un embrollo para el conductor. Este no solo sirve para señalizar nuestras maniobras, sino también para que los demás usuarios de la vía puedan adelantarse a nuestros movimientos y que no les pillen por sorpresa.

De no usarlos estamos jugándonos una multa y lo más importante, ofreciendo el contexto perfecto para provocar un accidente. Así, la Dirección General de Tráfico pone en conocimiento de todos los momentos en los que los intermitentes no son solo necesarios, sino también obligatorios. VER VÍDEO.

El primer escenario en el que es obligatorio es el más obvio de todos: cuando vamos a girar. Y es que a la hora de realizar cualquier viraje -ya sea para tomar una salida en la autopista, cambiar de calle etc.- debemos señalizarlo previamente para alertar a los vehículos que nos preceden.

El segundo caso en el que debemos usar el intermitente es cuando vamos a cambiar de carril. Indicarlo no solo permitirá que el vehículo de detrás sepa lo que vamos a hacer, sino que también se lo haremos saber a los coches que se encuentren en el carril al que vamos acceder.

Entrar o salir de un aparcamiento también requiere del uso de los intermitentes. Ya sea en la calle o en un parking público, debemos señalizar nuestra maniobra a los demás conductores, así como a la hora de abandonar la plaza de aparcamiento, de lo contrario podríamos sorprender a otro conductor y provocar un accidente.

Al adelantar también es necesario utilizar los intermitentes, especialmente por el riesgo que tiene realizar esta maniobra si no la indicamos correctamente. Y también a la hora de incorporarnos a una carretera, ya que según qué circunstancias, los demás usuarios de la vía pueden tener problemas para divisarnos.

Por último, pero no por ello menos importante, debemos usarlos al salir de una rotonda. Esta indicación no solo evita accidentes, si no que ayuda a la que la circulación sea más fluida al permitir que los conductores que están esperando para incorporarse puedan hacerlo antes, al saber cuándo van abandonar la rotonda los vehículos de dentro.

Te puede interesar: ¿Me puede multar un radar de tramo si estoy adelantando?