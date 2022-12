Mitos sobre las multas que deberías dejar de creer

Recibir una multa no es plato de buen gusto, pero sería aún peor aumentar el pago de la infracción por incurrir en un error causado por uno de los muchos mitos que se creen popularmente sobre las sanciones de tráfico.

Por ejemplo, pensar que si cometes una infracción en una comunidad diferente a la tuya, o incluso en un país en el extranjero, la multa no te llegará. Lo cierto es que lo de la Comunidad Autónoma no tiene ningún sentido y las infracciones cometidas en el extranjero hoy en día pueden ser notificadas sin ningún problema.

Otro error común en pensar que si las sanciones no llegan a tu casa, es que no te han multado. Legalmente todas las infracciones deben llegar a la dirección que el conductor ha dado a la DGT, pero es posible que no lleguen al domicilio actual por haber cambiado de dirección, lo que generalmente desemboca en el desembolso de una cuantía mayor por haber superado el plazo para pagarla.

También existen errores comunes sobre dónde pueden multarte y dónde no. Se cree que no pueden multarte en el parking privado de un centro comercial o supermercado, pero lo cierto es que la ley es clara y a parte de las carreteras, también se multará en terrenos de uso común o en terrenos privados que sean utilizados por una colectividad de usuarios.

Algunos se excusan al cometer una infracción de no conocer la ley, pero eso no exime a nadie de tener que cumplirla, y la multa será interpuesta por los agentes. Es responsabilidad de los conductores estar al tanto de las nuevas leyes y de sus modificaciones, siendo publicadas en el boletín oficial.

