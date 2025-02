Por menos de 30.000 € puedes llevarte este eléctrico de Volkswagen con casi 400 kilómetros de autonomía

Consciente de la necesidad de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones contaminantes marcados por la UE y de vender modelos eléctricos para ello, Volkswagen ha lanzado una oferta por su compacto 100 % eléctrico: el ID.3. De esta manera, quienes necesiten un vehículo para moverse con total libertad en cualquier lugar y con buenas prestaciones tienen una gran oportunidad de conseguirlo. Y es que a falta de que vuelva a activar el gobierno una iniciativa como el Plan Moves hay marcas que han pasado a la acción y la de Wolfsburgo es una de ellas.

Buena autonomía y aerodinámica

Gracias a los retoques que trajo consigo su última actualización, el Volkswagen ID.3 ofrece un comportamiento dinámico a todas luces. Entre esos cambios en el diseño figuran un paragolpes más agresivo, entradas de aire verticales en sus costados, el adiós de la moldura negra que poblaba el capó cerca del parabrisas, nuevos faros traseros capaces de iluminarse por completo y unas luces diurnas que se vieron mejoradas. Una suma de ingredientes que le permiten presumir de un coeficiente aerodinámico de 0,263 Cx.

El Volkswagen ID.3 eléctrico es ahora más barato en el mercado español | Volkswagen

Sus dimensiones de 4,26 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,56 metros de alto le sitúan claramente en el segmento C, aunque su batalla de 2,77 metros permite acoger sin problema hasta a cinco pasajeros. Debajo del capó de la versión en oferta, la Pure, hay un motor eléctrico de 170 CV de potencia (125 kW) que convive a su vez con una batería de 55 kWh de capacidad. Con ello, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y homologa una autonomía de 388 kilómetros en ciclo WLTP.

Sostenibilidad

A la hora de confeccionar el habitáculo, Volkswagen apuesta en el interior del ID.3 Pure por materiales sostenibles, concretamente la microfibra Artvelours Eco procedente en un 71 % de materiales reciclados. Asimismo, en su equipamiento se puede aprovechar una pantalla de 12 pulgadas para el sistema multimedia, un planificador de rutas inteligente, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de velocidad de crucero adaptativo y apertura y cierre manos libres, entre otros componentes.

No obstante, ofrece extras muy loables por apenas unos 2.200 € adicionales: llantas de aleación, carrocería bicolor, cromados exteriores, cámara de marcha atrás, navegador Discover Pro con pantalla de 12,9 pulgadas, climatizador bizona y cristales tintados.

Volkswagen ID.3 GTX | Volkswagen

La oferta: disponible desde 28.200 €

Dicho esto, el Volkswagen ID.3 puede ser tuyo a cambio de unos 28.200 € con la financiación de My Way, o a cambio de 220 € al mes a cambio de 36 cuotas. De esta forma, la primera opción exige un capital mínimo de 15.000 € y una permanencia de la financiación de 60 meses. La segunda exige un crédito mínimo por la misma cantidad, aunque con un pago final de 17.975,75 €. En cualquier caso e independientemente de la que elijas, ambas están activas solamente hasta el final de febrero. No dejes pasar la oportunidad.