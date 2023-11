Los mejores consejos para viajar con un coche eléctrico sin estrés de autonomía

Cada vez son más los coches eléctricos que llegan al mercado y con ellos, nuevas costumbres y nuevas formas de suministrar energía, en este caso, a la batería, cuando esta se quede sin autonomía. Para ello, tenemos que cambiar nuestra planificación a la hora de afrontar un viaje. Eso empieza por hacer un trabajo previo, para tenerlo todo preparado y no ponernos a improvisar en la carretera, porque no solo nos pondríamos en peligro a nosotros mismos, si no también al resto de usuarios de la vía. Eso es lo que vamos a repasar esta vez en nuestra sección Conduce seguro con Ponle Freno.

Lo primero es tener claro que, si adquirimos un coche eléctrico, lo más recomendable sería tener un punto de carga instalado en nuestra casa, para sacarle el mayor provecho. La tecnología eléctrica es la más eficiente hasta la fecha, logrando que llegue a las ruedas más del 90% de la energía, frente a apenas un 30% de la que es capaz de mover a un coche de combustión. A pesar de ello, la distancia que podemos recorrer está limitada por la batería. En el caso de este Cupra Born e-boost Battery Pack, su batería es de 77 kWh de capacidad útil, con la cual puede recorrer más de 540 km, según el ciclo WLTP.

Cupra Born | Centímetros Cúbicos

Con esta cifra sobre la mesa, ya puedes imaginarte que, en algunos viajes de larga distancia, tendremos que parar a cargar, y eso si salimos desde casa al 100%. Pero claro, la recarga de un eléctrico no es llegar como antes a una gasolinera echar gasolina y proseguir con la marcha. La infraestructura de recarga requiere, por norma general y al menos de momento, una aplicación específica en nuestro smartphone. Así que, antes de ponerte en marcha, deberás asegurarte de tener aquellas que operan con los cargadores que te encontrarás en el camino que te lleva a tu destino.

Actualmente en nuestro país hay alrededor de unos 20.000 cargadores públicos, siendo los más numerosos los de Iberdrola, como el que nos encontramos hoy. También tienen Repsol, Thunder, Endesa, EDP, Wenea, Ionity y Tesla, todos con su respectiva APP, que es la que nos dejará cargar nuestra batería. Pero también hay más para distintos parkings públicos con red nacional, o la de Electromaps, que los recoge todos, o de cada marca de coches.

Por eso con el Cupra Born que se aprecia en el vídeo también disponemos de la tecnología 'Plug and Charge' junto con la aplicación 'Cupra Easy charging', que nos permite cargar en la red de cargadores públicos de la plataforma Elli, contando con más de 540.000 puntos de carga en Europa, siendo 9.000 los que se pueden utilizar en España.

Y ahora, un supuesto de planificación de un viaje. Si utilizamos Madrid como punto de salida, ¿dónde solemos viajar los españoles? Madrid-Valencia son unos 359 km, aquí el Born podría hacer el viaje sin parar. ¿Madrid-Barcelona? 621 km, aquí el Born tendría que parar a mitad de camino una vez, pero no mucho tiempo ya que cargaríamos al 80% en poco más de 20 minutos. Y así sucesivamente dependiendo del destino elegido, teniendo en cuenta siempre que a más distancia más veces tendremos que parar, así como la geografía del terreno, ya que no es lo mismo hacer un viaje de 200 km cuesta arriba que cuesta abajo.

Y te preguntarás qué tiene que ver todo esto con la seguridad vial. Pues mucho, porque es importante sentarte al volante relajado y con todo controlado y planificado para afrontar los viajes con tranquilidad. Y para eso hay que tener los deberes hechos cuando arrancas, sobre todo con un coche eléctrico, que trae consigo un importante cambio y una nueva manera de repostar.

Cupra Born | Centímetros Cúbicos

Con la teoría ya aprendida, solo falta ponerlo en práctica y, junto a salir con las pilas bien cargadas, tenemos que tener en cuenta una serie de consejos para viajar de la forma más eficiente, cómoda y segura posible.

En primer lugar: circular siempre a velocidad legal. Por cada 10% de velocidad que aumentemos, la autonomía puede reducirse entre un 5 y 15%. Por tanto, la velocidad juega un papel clave para lograr la máxima eficiencia. En segundo, el modo 'Eco' o similar, que suelen tener estos modelos, rebaja aún más el consumo sin tener prácticamente impacto en el uso general del coche. Y en tercer y último lugar, circular con el modo D la mayor parte del tiempo, ya que con este nos permite circular más tiempo en modo 'Vela', con la inercia del vehículo, y así recorrer más kilómetros sin la necesidad de pisar tanto el acelerador. En caso de seleccionar el modo 'B', con la frenada regenerativa activada al levantar el pie, en tramos cuesta abajo recuperaremos unos kilómetros extra en la batería y, también, alargar la vida de los frenos.

En un viaje largo lo más importante es llegar al destino de forma segura. Y además de planificarlo bien, parando a cargar las pilas del coche o las nuestras cuando la situación lo requiera para evitar el cansancio, contar con un coche de altas prestaciones y con una buena estabilidad, nos permite disfrutar de nuestro trayecto también con la máxima seguridad.

El Cupra Born es uno de los modelos eléctricos más ligeros de su segmento, con un reparto de pesos muy bueno, por tanto, su agilidad es muy alta. Unido a los 231 CV de potencia, hacen que podamos adelantar con decisión y disfrutar de la conducción eléctrica. También cuenta con el Control de Chasis Adaptativo, que funciona junto a la suspensión deportiva y le brinda una estabilidad como pocos coches eléctricos. Además de una amplia gama de asistentes a la conducción que velan por nosotros.

Hay que cambiar la mentalidad, sí. Pero cada día es más fácil viajar con un coche eléctrico. Las autonomías de los modelos aumentan y, aunque poco a poco, las infraestructuras, también, dándote más confianza para atreverte a hacer largos recorridos con ellos. Pero desde Centímetros Cúbicos volvemos a insistir, para que todo salga de la mejor forma posible y no se convierta en un suplicio de viaje, hay que hacer ese trabajo previo y tener todo preparado, para tratar de no tener imprevistos en nuestro camino.