Marlaska comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la implantación de la baliza V16

Según el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, Grande-Marlaska también informará sobre el "caótico proceso" de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y sobre las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico para informar sobre la nueva normativa.

Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalizara el mes de enero. Así, Marlaska tenía previsto comparecer ante la comisión el pasado 29 de enero, pero una "indisposición" del ministro obligó a desconvocar la sesión.

No obstante, el pasado 11 de febrero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el titular de la cartera de Interior volvió a defender el uso obligatorio de la baliza V-16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, mientras que el PP vinculó esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE. "El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE" , afirmó la diputada del PP Ana Vázquez, mostrando una baliza V-16 con la luz de emergencia encendida desde su escaño.

En su réplica, Marlaska afeó las "falsedades" difundidas por el PP e insistió en defender la V-16 como un medio necesario para "salvar vidas". "Tómese en serio la seguridad" , reclamó Marlaska, equiparando este dispositivo al carné por puntos, el cinturón de seguridad o bajar la tasa de alcohol al volante.

El titular del Interior argumentó que 25 personas fallecen en España al año como consecuencia de salir de sus vehículos para colocar los triángulos de señalización de avería o emergencia, invitando a continuación al PP a visitar "juntos" el Hospital de Parapléjicos de Toledo o la Fundación Guttmann.

También puso en valor que la normativa fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial y que un diputado del PP llegó a respaldar la V-16 en la Comisión de Seguridad Vial y la conectividad en la circulación.

En este contexto, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".

La próxima comparecencia del ministro ante la Comisión de Interior tendrá lugar en plena polémica por el caso del ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, quien ha sido denunciado por una subordinada por una presunta agresión sexual.

La baliza obligatoria

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.