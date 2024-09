No lo romperás ni queriendo, un indestructible coche familiar con 15 años de garantía, etiqueta ECO, 598 l de maletero que puedes tener por 195 euros al mes.

Cuando uno está dispuesto a comprar un coche nuevo en pleno 2024 busca, principalmente, una cosa: que sea fiable. Y en esto no hay marca que cumpla mejor que Toyota, siendo así el Toyota Corolla Touring Sports una de las mejores opciones para familias gracias a sus 15 años de garantía, etiqueta ECO, consumo de 4,5 litros a los 100, 598 litros de maletero y a que puede ser nuestro por 195 euros al mes.

Ahora bien, debemos saber que la firma nipona exige financiar la compra para poder disfrutarlo por esa mensualidad. De esta forma, es necesario leer la letra pequeña y descubrir si realmente estamos ante un buen método de compra o, por el contrario, ante un auténtico dolor para nuestro bolsillo.

Toyota Corolla Touring Sports | Toyota

Sea como fuere, esta no es la única condición por parte de Toyota, pues que debemos acogernos a una configuración cerrada. Esto implica que el Corolla Touring Sports que tendremos por 195 euros al mes contará con el motor 140H y con el acabado Style.

Así, nos encontramos con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, cámara de visión trasera, acceso y arranque sin llave, climatizador bi-zona, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas y pantalla táctil central de 10,5 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Toyota Corolla | Toyota

En lo que a mecánica se refiere, el Corolla Touring Sports recurre a un motor de cuatro cilindros y 1.8 litros atmosférico que, en combinación con uno eléctrico, desarrolla un total de 140 CV. Su gestión se lleva a cabo por medio de una caja de cambios CVT que, aunque bien es cierto que no es la más eficaz del mercado, resulta sumamente fiable. Y no, no vas a ser el más rápido, pero con un consumo combinado de tan solo 4,5 litros a los 100 y con la etiqueta ECO te dará exactamente igual.

Ahora bien, ¿qué condiciones plantea Toyota para poder hacernos con el Corolla Touring Sports por 195 euros al mes? La primera es afrontar una entrada de de 7.865,85 euros, cifra que nos da acceso al pago de 48 cuotas de 195 euros y al de una última de 18.391,24 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 7,95%, un TAE al 9,23% y una comisión de apertura de 618,46 euros.

Esto provoca un precio total a plazos de 35.617,09 euros frente a los 30.120 euros que cuesta un Corolla de igual configuración pagado al contado.