El PP en el Congreso pide a la DGT informes que acrediten la eficacia de la balizas V-16 para reducir la siniestralidad

Así consta en la solicitud de los populares, recogida por Europa Press y registrada en la Cámara Baja el pasado 19 de diciembre. La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.

Los policías serán "flexibles"

La semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico van a ser "flexibles y primar la información sobre la sanción, durante un periodo razonable de tiempo" por no llevar la baliza V-16, obligatoria desde este 1 de enero.

"Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", afirmó el ministro del Interior, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025.

En este sentido, Marlaska destacó que España ha sido el primero en implantar esta medida, pero "algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación". Además, dijo que Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de los triángulos en autopista por su peligrosidad.

El ministro argumentaba que los 103 peatones muertos en carretera en 2025 representan casi el 10% de las víctimas mortales y añadía que "en un número importante de casos" fueron atropellados al salir de su turismo por distintas razones, "muy a menudo" para colocar los triángulos que avisan del vehículo detenido.

Además, expuso que, desde 2014, "numerosos" operadores de la seguridad vial vienen avisando del riesgo del atropello que corren los conductores en esta operación. "En 2019, el sector de los servicios de auxilio en carretera también nos pidió medidas de seguridad para los operarios de las grúas que atienden a los vehículos", manifestó.

"Todas y todos los que nos hemos tenido que bajar de un coche para colocar un triángulo sabemos del peligro que dicha conducta entraña", declaró, al tiempo que defendió que era "imprescindible adoptar alguna medida que frenase esa sangría" por lo que se ha apostado por la baliza V-16.

Según Grande-Marlaska, están convencidos que "ayudará a reducir ese factor de mortalidad vial" y porque "encaja" sin duda alguna en su "estrategia de movilidad sostenible y conectada" para disminuir el número de víctimas mortales en carretera.

"La señal V-16 como sustituta de los triángulos, en primer lugar, evita el riesgo que supone bajar del vehículo. Incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículos conectados para hacer llegar información de la incidencia a los navegadores de los vehículos que circulan por esa carretera y a las pantallas y paneles de información variable", manifestaba.

En relación con la privacidad, el ministro aseguro que "no hay ninguna captación de datos" distinto a la geolocalización del vehículo y agregaba que no entraría en ningún debate distinto a la seguridad vial. "Con la vida y con salvar vidas, yo no juego", enfatizó, para después destacar que se estima que 25 personas fallecen al año al señalizar una avería o accidente.