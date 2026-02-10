La DGT realiza una campaña para vigilar vehículos de transporte

La Dirección General de Tráfico pone en marcha hasta el domingo 15 de febrero una nueva campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses, dentro la 'Operation Truck&Bus' que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

De este modo, se pondrá el foco en vigilar la velocidad, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, la utilización del teléfono móvil, etc.

CAP: el título que necesitas si quieres ser camionero | Getty Images

El subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT, Juan José Arriola, ha explicado que "la campaña tiene como objetivo controlar que estos vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso de siniestro vial, las consecuencias pueden ser más graves debido a sus masas y dimensiones".

De este modo, Arriola ha pedido "a todos los usuarios máximo respeto a las normas de tráfico, prudencia a la hora de conducir y atención plena a la conducción, evitando distracciones y comportamientos indebidos".

Tráfico ha destacado que la cifra de camiones de más de 3.500 kg de masa máxima autorizada que se vieron implicados en siniestros de tráfico pasó de 3.584 siniestros en 2023 a 3.653 siniestros en 2024, siendo más habituales en vías interurbanas que en vías urbanas. En 2024, un total de 39 personas usuarias de camiones de más de 3.500kg de MMA fallecieron, 16 menos que en 2019, mientras que los fallecidos en terceros ascendieron a 204.

Campaña DGT a los autobuses escolares | DGT

Por su parte, el número siniestros con autobuses implicados se incrementó en 2024 pasando de 2.662 siniestros en 2023 a 2.855 siniestros en 2024, sucediendo mayoritariamente en vías urbanas, frente a los sucedidos en vías interurbanas.

En el año 2024 fallecieron 6 personas ocupantes de autobús, las mismas personas que en 2023, y 38 personas fallecieron en terceros vehículos a consecuencia de un siniestro ocurrido con un vehículo de este tipo.

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses, que la DGT llevó a cabo entre el 17 y el 23 de febrero de 2025, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de 287 ayuntamientos controlaron a un total de 42.892 vehículos, de los que 7.819 conductores de camiones y autobuses fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa.

Autobús subasta | Ayuntamiento de Madrid

Las infracciones más numerosas fueron las motivadas por no respetar los tiempos de conducción y descanso, seguidas por aquellas relacionadas con la Inspección Técnica, las relativas a la documentación obligatoria, bien del vehículo, bien del conductor, además de las motivadas por exceso de peso o mala disposición de la carga o por no hacer uso del cinturón de seguridad, entre otras.