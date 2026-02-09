Este dato muestra cómo el coche eléctrico puede hacer que te gastes menos dinero

A estas alturas, no es ninguna sorpresa comprobar que el mantenimiento de los coches de combustión resulta más caro que el de los coches eléctricos, y no estamos hablando de un cambio de filtro o de ruedas, estamos hablando de algo tan básico como echar gasolina.

En este aspecto es donde el coche eléctrico se postuló como un verdadero ahorro para tu bolsillo frente a los de gasolina o diésel. Se estima que un propietario de un coche que sea 100% eléctrico se ahorra de media entre 1.100 y 1.700 euros, unos números que llaman la atención a la hora de adquirir uno de estos vehículos.

La clave para conseguir un ahorro tremendo de 900 euros gracias a estos coches, está en exprimirlos al máximo en el día a día. No tengas miedo de pisarle un poco más para llegar antes al trabajo (o salir), aprovecha toda la capacidad de la batería para que luego, una vez estés en casa, ponerlo a cargar con corriente alterna sacándole partido a las tarifas domésticas más baratas.

Un coche cargándose en un punto de recarga público | Europa Press

En el caso de países como Alemania, un estudio llevado a cabo por Verivox, ha determinado que los costes de mantenimiento de un eléctrico son un 56% más baratos a uno de gasolina y 30% al de un diésel.

Esto significa que por cada 12.000 km recorridos, los costes de cargar el coche en este país fueron de poco más de 700 euros, una cifra que si la comparamos con el de un gasolina asciende hasta los 1.600 euros y en el caso de un diésel, más de 1.000. Unos niveles de ahorro que podrían hacer que más de uno fuera corriendo a un concesionario de Tesla.

Dos vehículos recargando batería en una estación de red eléctrica | Getty Images

Pero dejemos de hablar de cifras de un país vecino y centrémonos en España ¿Qué muestran los números aquí? En realidad, en nuestro país tanto la electricidad como los carburantes son bastante más baratos que en el país germano aunque no te lo creas. Aquí la electricidad nos sale a 21 céntimos por kWh, casi un 40% menos que en Alemania, mientras que los carburantes nos salen más de un 10% menos caros.

Lo cual quiere decir que en España, cargar un coche eléctrico en la comodidad de tu casa, supondría un coste de unos 425 euros, prácticamente un 70% menos que con un coche de combustión. Conociendo estos datos seguro que, como mínimo, ahora ves los eléctricos de otra forma.