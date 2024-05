La marca de lujo que quiere colarse en tu salón

Si eres un amante del automovilismo, seguramente hayas soñado con tener un superdeportivo y una de las marcas estrella en este segmento es Porsche. Para la gran mayoría que no puede permitirse un vehículo de la marca de Stuttgart, Porsche ha decidido unir fuerzas con Vitra para lanzar una colección exclusiva de sillas que prometen ser objeto de deseo para coleccionistas.

Esta nueva serie limitada está compuesta por tres sillas icónicas, hechas con el conocido tejido Pepita, que adorna algunos de los modelos más emblemáticos de la firma alemana. La reconocida empresa de mobiliario de diseño ha escogido tres de sus modelos más emblemáticos para revestirlos con estos exclusivos tapizados.

Porsche Pepita Edition by Vitra | Porsche

En primer lugar, se encuentra el clásico diseño de los "Eames Plastic Side Chair" junto a las modernas "ID Trim L" y "Petit Repos", que prometen ser el foco de atención del salón de cualquiera que adquiera alguno de ellos.

Este tejido es conocido desde hace prácticamente seis décadas por su patrón de pata de gallo que incluye pequeños cuadrados conectados por diagonales. Para recordar su primera aparición tenemos que remontarnos a 1965 con el primer 911 y desde entonces ha sido parte de la estética de muchos modelos de la marca.

Porsche Pepita Edition by Vitra | Porsche

Esta nueva colección fue presentada durante el evento "The Art of Dreams" en el Palazzo Clerici de Milán, que se celebró entre el pasado 16 al 21 de abril, en el que las dos marcas no solo mostraron sus nuevas sillas, sino que también celebraron el legado del diseño y la visión compartida por estas dos empresas.

"Una simbiosis del ADN de nuestras empresas: un diseño icónico combinado con una excelente artesanía y una función fascinante", explicó Robert Ader, Director de Marketing de Porsche AG. Unas declaraciones que reflejan que, aparte de ser una marca de coches, es un referente en el mundo automovilístico y además también en el mundo del diseño.

Porsche Pepita Edition by Vitra | Porsche

En el caso de que estés interesado en adquirir una de estas piezas de coleccionista, las ventas empezaron de manera online el pasado lunes 22 de abril, con precios que van acordes con la exclusividad de la colección, ya que la silla más económica, la "Eames Plastic Side Chair", tiene un precio de 911 €, mientras que en el otro extremo encontramos "Petit Repos", la cual podrá ser tuya por 3.911 €.