La marca china detrás del Mazda 6e ya tiene 46 concesionarios en España y más de 1.100 coches matriculados

España se está llenando de marcas chinas, pero no todas están llegando con la misma fuerza. Algunas aparecen con precios llamativos, una gama todavía pequeña y muchas dudas alrededor de su red comercial. Otras, en cambio, aterrizan con una estrategia mucho más seria. Ese parece ser el caso de Changan, uno de los grandes fabricantes de automóviles de China y una marca que muchos conductores españoles todavía están empezando a descubrir.

La compañía lleva apenas cuatro meses vendiendo coches en España y ya ha superado las 1.100 unidades matriculadas. El dato es relevante porque no hablamos de una marca con años de recorrido en nuestro mercado, ni de una gama enorme. Su ofensiva actual se apoya sobre todo en dos modelos eléctricos: el Deepal S05 y el Deepal S07. Dos SUV con los que Changan quiere posicionarse en una zona muy competida: la de los eléctricos familiares con buena autonomía, mucho equipamiento y un precio más agresivo que el de muchos rivales europeos.

Changan Deepal S07 | Changan

La marca china detrás del Mazda 6e

Changan no es un fabricante pequeño: es uno de los grandes grupos automovilísticos de China.

Su relación con Mazda ayuda a entender por qué su llegada a España tiene más fondo del que parece.

Uno de los puntos más interesantes de Changan es que no estamos hablando de una marca desconocida a nivel industrial. Puede que su nombre todavía no sea familiar para muchos compradores españoles, pero su peso en China es enorme y mantiene colaboraciones con fabricantes muy conocidos.

El mejor ejemplo es el Mazda 6e, una berlina eléctrica que nace de la colaboración entre Mazda y Changan. Es decir, esta marca no solo llega a España con sus propios modelos, sino que también está detrás de coches que se venden con emblemas mucho más reconocibles para el público europeo.

Ese detalle es importante porque cambia la percepción. Changan no llega solo como otra marca china que intenta hacerse hueco con precios bajos. Llega con músculo industrial, experiencia y acuerdos con fabricantes tradicionales. Y eso puede ayudar a generar confianza en un mercado donde muchos compradores todavía miran con cautela a las nuevas marcas asiáticas.

Más de 1.100 coches y 46 concesionarios en España

Changan ya ha superado las 1.100 matriculaciones en solo cuatro meses.

La marca cuenta con 46 concesionarios activos en España, un dato clave para una firma recién llegada.

El crecimiento de Changan en España no se explica solo por sus precios o por sus cifras de autonomía. La red comercial también importa. De hecho, una de las grandes dudas que suelen tener los compradores cuando valoran un coche de una marca nueva es qué pasará después de la compra: dónde se hará el mantenimiento, cuánto tardarán los recambios o qué respaldo real tendrá el coche.

Por eso resulta llamativo que Changan ya cuente con 46 puntos de venta en nuestro país. Para una firma que acaba de aterrizar, es una cifra considerable. La marca no parece estar planteando España como un mercado de prueba, sino como una pieza importante dentro de su expansión europea.

El modelo más importante en este arranque está siendo el Deepal S05, un SUV eléctrico compacto que concentra buena parte de las matriculaciones de la marca. Su propuesta es fácil de entender: tamaño familiar, estética moderna, etiqueta Cero y una autonomía competitiva para un uso realista.

Changan Deepal S05 | Changan

Deepal S05 y S07: dos SUV para crecer rápido

El Deepal S05 es el modelo con más potencial de volumen por tamaño y precio.

El Deepal S07 apunta a quien busca un SUV eléctrico más grande y con más presencia.

La gama española de Changan es todavía muy sencilla, pero está bien enfocada. El Deepal S05 juega en el terreno de los SUV compactos eléctricos, uno de los segmentos con más potencial si el precio acompaña. Es el tipo de coche que puede atraer a familias que quieren dar el salto al eléctrico sin pagar lo que cuestan algunos modelos premium.

El Deepal S07, por su parte, se sitúa un escalón por encima. Es más grande, tiene más presencia y busca competir con SUV eléctricos de mayor tamaño. Su papel no será tanto lograr grandes volúmenes como reforzar la imagen tecnológica de la marca.

Changan ha entendido que para crecer en España no basta con traer coches eléctricos. Hace falta red, precio, producto y una mínima sensación de seguridad para el comprador. Sus primeras cifras demuestran que la estrategia está empezando a funcionar.

Todavía es pronto para saber si podrá mantener este ritmo cuando pase el efecto novedad, pero el arranque es claro. La marca china detrás del Mazda 6e ya tiene 46 concesionarios en España, ha superado las 1.100 matriculaciones y empieza a demostrar que la ofensiva china no va solo de BYD, MG u Omoda. Changan también quiere su sitio.